Ce samedi 23 mai 2026, à l'espace Moulin à café à la Ravine-des-cabris à Saint-Pierre, le festival Manga Jap'Animés revient pour sa quatrième édition. Un évènement gratuit, organisé par l'association Écran jeunes et les services de la Ville, pour les amateurs de manga, d'animation japonaise et de culture nippone mais aussi pour les curieux. Au programme : cosplay, karaoké, jeux vidéo, ateliers de maquillage ou encore projections de films d'animation. "Un événement convivial pour petits et grands. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)