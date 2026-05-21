TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Saint-Pierre : le festival Manga Jap'Animés revient pour sa quatrième édition

  • Publié le 21 mai 2026 à 12:19
  • Actualisé le 21 mai 2026 à 13:57
Geekali jeux vidéo 2023

Ce samedi 23 mai 2026, à l'espace Moulin à café à la Ravine-des-cabris à Saint-Pierre, le festival Manga Jap'Animés revient pour sa quatrième édition. Un évènement gratuit, organisé par l'association Écran jeunes et les services de la Ville, pour les amateurs de manga, d'animation japonaise et de culture nippone mais aussi pour les curieux. Au programme : cosplay, karaoké, jeux vidéo, ateliers de maquillage ou encore projections de films d'animation. "Un événement convivial pour petits et grands. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Saint-Pierre, Manga Jap'Animés, Zoom

guest
0 Commentaires