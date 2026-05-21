Pesticides dans l'eau à Saint-Benoît : nouvelle distribution de packs d’eau ce jeudi

Ce jeudi 21 mai 2026, des pesticides sont toujours décelés dans l'eau à Saint-Benoît. Dans ce contexte, la Cise informe les habitants de la ville que de nouvelles distributions de bouteilles d'eau vont avoir lieu. De plus, une citerne d’eau est installée chemin Pêche partie haute (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Une citerne d’eau est installée chemin Pêche partie haute, sur le captage Vallée Genêt (lieu-dit carreau ananas). Cette citerne est destinée à un usage non alimentaire uniquement. L’eau de citerne n’est pas potable et ne doit en aucun cas être consommée.

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