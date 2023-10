Saint-Pierre : les rythmes de la transe de la Méditerranée à l'océan Indien au Kerveguen

Ce mercredi 25 octobre à la salle du Kerveguen à Saint-Pierre aura lieu un événement culturel mettant en avant les ryhtmes de la transe de la Méditerranée. Sisygambis propose une écoute du monde, une expérience visuelle et sonore en prise avec le réel. Nous relayons l'information du Kerveguen (Photo : Saint-Pierre)

C’est une dizaine d’années de documentaire, trois ans de résidence de création à Mayotte et un vaste périple d’images sonores autour du monde, rythmé de l’Egypte à Mayotte, de Zanzibar à Madagascar via la Tanzanie, le Kenya, les Comores, le désert d’Arabie, la Malaisie, l’Australie...

C’est signé Sisygambis, alias Christine Coulange, artiste, réalisatrice et compositrice, avec le soutien de la Direction des Affaires Culturelles de l’île et un partenariat avec l'université de Mayotte. Ce projet d’une vie suit le fil rouge de rituels rares et puissants, d’espace des paysages et de détails de la vie quotidienne. Un voyage immersif en images musicales, déployé sur trois écrans et un environnement sonore spatialisé.