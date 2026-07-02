Sainte-Suzanne : la "Transversale Bel Air" pour célébrer le lancement de la campagne sucrière

Les jeudi 2 juillet et samedi 4 juillet 2026, a lieu à Sainte-Suzanne, le festival du patrimoine vivant, organisé par l'association Bel Air Découvertes, en partenariat avec l'Office de Tourisme Intercommunal du Nord, la Cinor et la Ville. Un événement qui rassemble producteurs, artisans, artistes et acteurs du territoire avant le lancement de la campagne sucrière (Photo www.imazpress.com)

Plusieurs temps forts valoriseront les patrimoines économiques et agricoles, culturels et gastronomiques du territoire nord (visites, dégustations, démonstrations culinaires, ateliers participatifs, découverte des produits du terroir, concours de mixologie, animations culturelles et concerts).

- Des visites et des ateliers pour les écoliers -

Le jeudi 2 juillet, les élèves des écoles primaires de Sainte-Suzanne participent gratuitement à des visites et des ateliers pédagogiques consacrés à la canne à sucre, au Galabé et à l'histoire de la filière sucrière réunionnaise.

Cette immersion permet une prise de contact du jeune public avec des savoir-faire emblématiques du territoire à travers des animations ludiques et des ateliers de bouturage.

- Un festival ouvert au public le samedi -

Le 4 juillet de 9h à 12h, le public sera invité à découvrir gratuitement les coulisses de Payet & Rivière, site unique réunissant plantation, sucrerie et distillerie. Cette matinée portes ouvertes offrira une plongée dans l'histoire et les métiers qui façonnent les productions iconiques de La Réunion.

À partir de 15h, l'événement prend la forme d’un festival avec une programmation payante, mêlant gastronomie, mixologie, patrimoine, art et culture vivante.

Trois chefs de cuisine mettront à l'honneur les richesses du terroir et présenteront des créations originales élaborées à partir de produits locaux tels que la vanille du Grand Hazier, la cannelle de Thomas Germane, le Galabé et le rhum de Bel Air ou encore la viande de cerf de Moka de Palmas.

Parmi les temps forts de l’après-midi figurent notamment :

- un show cooking du chef Nicolas Rivière, des propositions de street-food péi revisitées par Smok'Eat et des plats traditionnels revisités par la famille Robert.

- un concours inédit visant à élire et à promouvoir pendant un an le nouveau "Cocktail signature" du Territoire nord de La Réunion, sous la direction du mixologue Nicolas Oltéan.

La journée se prolongera au sunset et pendant la soirée avec une programmation alliant spectacles vivants et performances musicales. Le public profitera d'un concert live du groupe Saphire Starlight, suivi des DJsets de Boogz Brown et Mapala qui viendront clôturer cette première édition dans une ambiance énergique. De nombreuses installations, photographies et peintures seront exposées, des performances visuelles et des ateliers seront réalisées par des artistes et artisans comme Maeva Thurel, Vincent Box, Zoe Desmets, Hermine Studio, et bien d’autres !

Cette manifestation s'inscrit dans une démarche de valorisation du patrimoine vivant, des savoir-faire agricoles et de l'excellence gastronomique réunionnaise.

www.imazpress.com/[email protected]