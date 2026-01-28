Savate boxe française : le Portois Mathias Fatol sacré champion de France 2026

Fierté portoise à Maubeuge. Mathias Fatol, licencié au club Jeunesses Pieds Poings Déterminer A Avancer (JPPDA) a décroché le titre de champion de France 2026 – 2ème série Senior de Savate boxe française par jet de l’éponge à la 3ème reprise. Nous publions le communiqué de la ville du Port (Photo : JPPDA)

À 21 ans, le Portois, coaché par Honorick Michoux, fondateur du club JPPDA confirme tout son talent. Ce titre, chez les 20- 40 ans, vient récompenser un travail constant entamé depuis trois ans.

Le sportif de la Rivière des Galets porte ainsi haut les couleurs de son club et représente avec fierté la ville du Port et La Réunion. "Par son parcours et son sérieux, Mathias est aujourd’hui un exemple pour les jeunes, une source d’inspiration pour les licenciés et la preuve que la persévérance mène à l’excellence" précise le club.

Deux autres Portois : Anandy Kylian, 15 ans et Salama Anaïs, 18 ans ont été éliminés en demi-finale.

Le JPPDA.Trp est un club multiboxe qui œuvre auprès de nombreux jeunes. Il compte près de 80 licenciés.