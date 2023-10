Semaine Bleue : les aînés de la ville du Port à l’honneur

Moment privilégié, d’échanges et de partages, l’évènement national de la "Semaine Bleue" se tient du 2 au 8 octobre 2023. La ville du Port participe à nouveau à cet évènement pour valoriser la place de ses aînés en créant du lien social, en luttant contre l’isolement et en favorisant des moments de bien-être et de détente. Nous relayons ci-dessous leur communiqué (Photo d'illustration : Le Port)

Dans un esprit intergénérationnel, Le Port propose un programme d’animations gratuit, inclusif et divertissant, à l’attention de tous ses habitants de 60 ans et plus, autour de la thématique nationale : "Vivre ensemble, une chance à cultiver".

Au programme de la Semaine Bleue portoise, deux actions phares ouvertes au grand public :

• Lundi 2 octobre à 8h30, « Sport, Santé et Nutrition » : Lancement de la traditionnelle "Marche bleue" devant le parvis du Complexe Sportif Municipal Cotur, avec des ateliers de prévention "Santé, nutrition, hydratation" menées par une diététicienne.

• Jeudi 5 octobre de 8h à 16h, autour du "bien-vieillir" : Journée d’information, de sensibilisation et d’animations au Complexe Sportif Municipal Cotur. Au programme : ateliers bien-être, échange intergénérationnel avec le Conseil Municipal des Enfants, après-midi dansant.

D’autres actions localisées dans les quartiers se tiendront également tout au long de cette semaine telles une journée culturelle à la RN4 en partenariat avec l’école Benjamin Hoarau et les associations du quartier pour la réalisation d’une œuvre artistique, ou encore des journées d’animation et d’échange dans les RPA de la Ville.

Le Port compte plus de 6.000 personnes âgées de plus de 60 ans. La Ville accompagne ainsi les projets et les initiatives favorisant le "bien vieillir" et s’engage dans une démarche participative.

En ce sens, l’offre de services de proximité proposée par la Ville et ses partenaires facilite l’autonomie des personnes âgées par le biais des dispositifs tels que le portage de repas à domicile, l’accompagnement administratif à domicile ou encore les ateliers numériques.