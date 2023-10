Semaine bleue : une vague bleue avec les aînés du Port

Ce lundi 2 octobre 2023, les seniors du Port se sont retrouvés au Complexe Sportif Municipal (CSM) en présence de Karine Mounien, adjointe au maire, déléguée à la Solidarité portoise. Objectif, prendre le départ de la marche Bleue. Une marche qui donne traditionnellement le coup d’envoi des activités et animations de la Semaine Bleue. Nous diffusons ci-dessous le post du Port (Photo : Le Port)

La Ville qui compte plus de 6.000 personnes âgées de plus de 60 ans participe une nouvelle fois à cet événement national. Objectif : valoriser la place de ses aînés en créant du lien social, en luttant contre l’isolement et en favorisant des moments de bien-être et de détente.

"Nous avons la conviction qu’une politique généreuse en faveur des seniors profite à tous" a fait ressortir l’élue.

La Marche Bleue organisée par la Ville du Port avec le CCAS (Maison des Seniors) et l’OMS (Office Municipal des Sports) vise à encourager la pratique d’une activité physique auprès des seniors. Toute cette semaine, la ville propose dans un esprit intergénérationnel, un programme d’animations gratuit, inclusif et divertissant pour les seniors. Des activités pour les gramouns auront lieu autour de la thématique nationale : "Vieillir ensemble, une chance à cultiver".

Rendez-vous ce jeudi 5 octobre de 8h à 16h pour la Journée d’information, de sensibilisation et d’animations au CSM avec atelier bien-être, échange intergénérationnel et après-midi dansant.