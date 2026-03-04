Sidélec : réunion du comité syndical

Le Comité syndical du Sidélec Réunion s’est réuni ce mercredi 4 mars 2026 au siège du syndicat à Sainte-Suzanne afin d’examiner plusieurs rapports majeurs pour l’action du syndicat au service des communes et des Réunionnais. Nous partageons la publication de la Sidélec Réunion. (Photo :RB/wwwimazpresscom)

Les élus ont tout d’abord pris connaissance des conclusions du contrôle de l’utilisation des aides du Compte d’Affectation Spéciale – Fonds d’Amortissement des Charges d’Électrification (CAS FACE).

-Comité de l'utilisation des aides du CAS Face -

Ce dispositif de l’État constitue un levier essentiel pour financer les investissements liés à l’électrification rurale, notamment les travaux d’extension du réseau électrique, de renforcement des réseaux, d’enfouissement des lignes et de résorption des fils nus, ainsi que les opérations réalisées dans les sites isolés comme le cirque de Mafate.

La mission de contrôle, réalisée du 14 au 23 septembre 2025, avait pour objectif de vérifier la cohérence entre les factures, les plans de récolement et les constats réalisés sur le terrain.

Les conclusions de ce contrôle font apparaître un constat globalement satisfaisant, mettant en évidence des pratiques conformes et une bonne cohérence des travaux réalisés, tout en formulant certaines recommandations d’amélioration que le SIDELEC Réunion s’engage à mettre en œuvre.

- Débat d'orientations budgétaires 2026 -

Les élus ont également tenu le Débat d’Orientations Budgétaires pour l’année 2026, étape essentielle de la préparation du budget du syndicat.

Dans un contexte énergétique, climatique et économique particulièrement exigeant, ces orientations visent à poursuivre les investissements en faveur de la qualité du réseau électrique, renforcer la résilience des infrastructures face aux aléas climatiques, accélérer les actions en faveur de la transition énergétique et accompagner les communes dans leurs projets énergétiques, dans la continuité des actions engagées.

Le SIDELEC Réunion poursuit ainsi son rôle d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité et d’acteur majeur de la transition énergétique sur le territoire, au service des 24 communes de l’île et de leurs habitants.