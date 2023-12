Startup Weekend : l'Économie sociale et solidaire à l'honneur au Port

La 5ème édition du Startup Weekend spécial Économie Sociale et Solidaire s'est déroulé du vendredi 24 novembre au dimanche 26 novembre 2023. Plus de 120 personnes ont participé à l'évènement, 40 pitchs ont été présentés et 10 idées ont été retenues après 54 heures de compétition. Nous publions le communiqué du Territoire de l'Ouest ci-dessous.

Les lauréats sont : Zayon, un coffee shop, porté par Chloé Hartert, Alexandrine Stawniak et Enzo Ichiza