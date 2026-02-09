Tampon : journée porte ouvertes au lycée Roland Garros

Le lycée Roland Garros ouvrira ses portes au public à l'occasion de sa journée des Journée des portes ouvertes dédiée à l'orientation post-bac le samedi 14 février 2026 de 8h à 16h. Nous partageons la publication de la ville du Tampon. (Photo : sly/www.imazpress.com)

De 8h à 16h, les futurs étudiants et leurs familles pourront découvrir l’ensemble des formations proposées, rencontrer les équipes pédagogiques et échanger avec les étudiants.

Un programme chargé accompagnera cette journée avec les présentations des BTS (électrotechnique, biologie médicale, management, cybersécurité…), des classes préparatoires (BCPST, PCSI), ateliers d’information sur Parcoursup, le CROUS, les bourses et le logement. Des visites de l’établissement, démonstrations et temps d’échanges viendront compléter cette journée d’information et de découverte.

Les jeunes et leurs familles sont invités à venir nombreux pour préparer sereinement leur avenir.