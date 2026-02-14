TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile

MÉTÉO AU VOLCAN Vigilance fortes pluies orages en cours, le temps se couvre sur la route des laves

MÉTÉO La vigilance jaune fortes pluies orages étendue à l'ensemble de La Réunion est avancée à 17h

voir plus

Territoire de l'Ouest : ateliers gratuit sur la facturation électronique par l'OTI Ouest

  • Publié le 14 février 2026 à 18:00
ticket de caisse

Le Tourisme Ouest Réunion propose aux professionnels du tourisme un atelier gratuit sur la facturation électronique, étant devenue obligatoire pour toutes les entreprises, avec l'intervention de l'Ordre des experts-comptables de La Réunion le mercredi 18 février 2026 de 9h à 12h au siège de Tourisme Ouest Réunion. Un programme chargé vous attend : comprendre les obligations de la facturation électronique, identifier les solutions adaptées à votre activité, échanger avec un expert-comptable. Les places sont limitées. Nous partageons la publication du Territoire de l'Ouest. (Photo : www.imazpress.com)

Zoom, TO

guest
0 Commentaires