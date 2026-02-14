Territoire de l'Ouest : ateliers gratuit sur la facturation électronique par l'OTI Ouest

Le Tourisme Ouest Réunion propose aux professionnels du tourisme un atelier gratuit sur la facturation électronique, étant devenue obligatoire pour toutes les entreprises, avec l'intervention de l'Ordre des experts-comptables de La Réunion le mercredi 18 février 2026 de 9h à 12h au siège de Tourisme Ouest Réunion. Un programme chargé vous attend : comprendre les obligations de la facturation électronique, identifier les solutions adaptées à votre activité, échanger avec un expert-comptable. Les places sont limitées. Nous partageons la publication du Territoire de l'Ouest. (Photo : www.imazpress.com)