Territoire de l'Ouest : chaque geste compte pour préserver l'eau

La vigilance sécheresse est toujours de mise dans l'Ouest. Le Territoire de l'Ouest rappelle que le déficit de pluie observé depuis le début de l'année 2026 fragilise la ressource en eau. Il souligne que "chaque geste compte pour préserver durablement l'eau" (Photo d'illustration : Stéphan Laï-Yu /www.imazpress.com)

Il est possible d'agir au quotidien en limitant l'arrosage, en prenant des douches plus courtes et en se tenant informer des mesures en vigueur dans sa commune sur la plateforme VigiEau.