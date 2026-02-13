Territoire de l'Ouest : collecte de sang au Port

L'Établissement français du sang vous attend ce vendredi 13 février 2026 au Gifi le Port de 12h à 16h30. Une opportunité de sauver des vies grâce à geste simple. Chaque jour, des patients sont soignés grâce à des dons de sang et de plaquettes. Chaque jour, les équipes de l’EFS se mobilisent pour réaliser les collectes de sang. Nous partageons la publication du Territoire de l'Ouest. (Photo : RB/www.imazpress.com)

Les prochaines collectes de Février, dans l'Ouest, ont lieu :

-Lundi 16 février : Parc 20 décembre (St Leu) de 8h à13h

-Mardi 17 février : Mairie annexe de St Gilles les Hauts de 8h à 13h

-Vendredi 20 février : Salle polyvalente de l'Eperon de 8h à 13h

-Lundi 23 février : Mairie de la Possession de 8h à 13h

-Jeudi 26 février : Intermark St Gilles les Bains de 12h à 17h

-Vendredi 27 février : Place des cheminots (Le Port) de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30

-Samedi 28 février : Place des cheminots (Le Port) de 9h à 15h

Réservez dès maintenant votre créneau sur l'un des prochains rdv sur le Territoire de l'Ouest : Bitly | bit.ly/49yHyHB

Venez avec votre pièce d'identité.