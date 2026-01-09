Territoire de l'Ouest : immersion au coeur du cirque de Mafate

Envie de vous évader, de respirer en pleine nature sans, de voir l'île autrement? Profitez de deux jours d'excursion dans l'îlet de la Nouvelle, dans le coeur du cirque de Mafate. Depuis le Col des Bœufs, cette randonnée accessible vous invite à prendre le temps de ressentir l’âme du cirque, entre nature, histoire et rencontres. Au programme : randonnée du col des Boeufs à la Nouvelle en passant par la Plaine des Tamarins. Le prix du séjour comprend une randonée, une visite guidée de l'îlet, une nuitée en dortoir en demi-pension et d'un déjeuner pour le jour 2. Nous partageons la publication du Territoire de l'Ouest. (Photo : Territoire de l'Ouest)