Territoire de l'Ouest : l'application mobile "L'Ouest Poulavi" pour se faciliter la vie

  • Publié le 3 février 2026 à 09:35
  • Actualisé le 3 février 2026 à 09:42
L'application mobile "L'Ouest Poulavi" est un dispositif conçu par et pour le Territoire de l'Ouest. Une appli pour simplifier votre quotidien, disponible gratuitement. Nous partageons la publication du Territoire de l'Ouest. (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Ses fonctionnalités :

• Démarches en ligne avec suivi : signalement de chiens errants, de dépôts sauvages, demande de composteur, réclamations transports...
• Calendriers de collecte des déchets
• « Météo des déchèteries » pour vérifier les déchets acceptés par la déchèterie de votre choix et l’état de remplissage des bennes.
• Localisation de nos équipements (déchèteries, bornes à verre, Trokali…)
• Actualités

Téléchargez l'application ici

 

Zoom, Territoire de l'Ouest

