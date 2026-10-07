Territoire de l'Ouest : lavage et désinfection de réservoir ur la commune de Saint Leu

SAUR Derichebourg Aqua Océan Indien va procéder aux travaux de lavage et de désinfection du réservoir Piton 1000 sur la commune de Saint-Leu. Cette intervention nécessite l'interruption de la distribution en eau le jeudi 8 octobre 2026 à partir de 07h30. La remise en service se fera progressivement à partir de 18h00. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Les secteurs concernés sont les suivants :

- Lotissement Grande Terre,

- Secteur Le Plateau,

- Allée des Lataniers,

- Rue Adrien Lagourgue,

- Chemin Barret,

- Chemin Albert Hoarau,

- Route Départementale 13,

- Rue Edouard Carpy,

- Chemin Lancastel,

- Chemin Augustin Gruchet,

- Rue des Fleurs,

- Chemin Alex Domen,

- Chemin Carlonette,

- Chemin Sainte Colombe,

- Allée des Letchis,

- Chemin Tauran

- Et toutes les voies adjacentes