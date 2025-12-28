Territoire de l'Ouest : passez des éco-vacances

Adopter les bons gestes pour rester responsables même en vacances, c'est le message que véhiculent les médiateurs qui viennent à la rencontre des habitants de l'Ouest. Nous partageons une publication du territoire de l'Ouest. (Photo : wwwimazpress.com)
Si en vacances, on se détend, on doit quand même être vigilants à notre environnement...
Nos médiateurs viennent à votre rencontre pour vous donner des conseils pratiques et faciles à appliquer au quotidien.
Pique-nique zéro déchet : on prévoit, on trie, on repart en laissant place nette
Out' zanimo, Okip ali byin : pas d’abandon, on anticipe, on le protège, on s'en occupe
Eau : en cette période de sécheresse, on économise au maximum et on respecte les consignes préfectorales et communales
Nouveauté : dès le 1er janvier 2026, tous les emballages en plastique vont dans le bac jaune
Des échanges rapides, utiles et concrets, directement sur vos lieux de détente.