Territoire de l'Ouest : passez des éco-vacances

Adopter les bons gestes pour rester responsables même en vacances, c'est le message que véhiculent les médiateurs qui viennent à la rencontre des habitants de l'Ouest. Nous partageons une publication du territoire de l'Ouest. (Photo : wwwimazpress.com)

Si en vacances, on se détend, on doit quand même être vigilants à notre environnement...

Nos médiateurs viennent à votre rencontre pour vous donner des conseils pratiques et faciles à appliquer au quotidien.

Pique-nique zéro déchet : on prévoit, on trie, on repart en laissant place nette

Out' zanimo, Okip ali byin : pas d’abandon, on anticipe, on le protège, on s'en occupe

Eau : en cette période de sécheresse, on économise au maximum et on respecte les consignes préfectorales et communales

Nouveauté : dès le 1er janvier 2026, tous les emballages en plastique vont dans le bac jaune

Des échanges rapides, utiles et concrets, directement sur vos lieux de détente.