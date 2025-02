Territoire du Nord : collecte des déchets verts, ce qu'il faut savoir

La collecte des déchets verts dans la Communauté intercommunale du nord de la Réunion (CINOR) continue. Quelques précisions sur ce qu'il est possible de déposer, comment et où. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

Que déposer ? Tontes de gazon, feuilles mortes, branchages, tailles de haies et d'arbustes, ainsi que résidus de débroussaillage. Les branchages doivent être coupés en morceaux de maximum 1 mètre.

Comment les déposer ? En vrac ou en sacs biodégradables, loin des voitures et des compteurs d'eau et d'électricité, des portails ou des murs pour éviter tout dommage.

Il est important de ne pas les mélanger avec d'autres déchets.

Attention, certains déchets ne peuvent être collectés et doivent être déposés en déchetterie. Tel que les bois traités ou peints et autres déchets non-organiques (plastiques, textiles, encombrants), et les déchets verts issus d'élagage important et d'abattage d'arbre (souches).

Il est important de respecter les jours de collecte et de sortir ses déchets verts seulement la veille du passage de la collecte.



Plus d’informations sur : https://www.cinor.re