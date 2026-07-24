[Vidéos] Ti Pat' : une campagne pour apprendre à protéger les sentiers et la biodiversité réunionnaise

(Actualisé) Les collectivités et principaux acteurs de la randonnée, du tourisme et de la préservation de la biodiversité à La Réunion lancent, ce vendredi 24 juillet 2026, Ti Pat', une nouvelle campagne de sensibilisation destinée aux usagers des sentiers. À travers de nouveaux outils, cette démarche collective entend promouvoir les bons gestes pour concilier pratique des activités de pleine nature et protection des espaces naturels de l'île. (Photo www.imazpress.com)

À La Réunion, les sentiers de randonnée ne cessent d'attirer les curieux et passionnés. En 10 ans, leur fréquentation a progressé de 50 %, avec désormais plusieurs centaines de milliers d’usagers chaque année. Pour accompagner cet engouement pour les activités de nature, tout en limitant son impact sur des milieux naturels particulièrement sensibles, les acteurs de la randonnée, du tourisme et de la biodiversité dans l'île lancent la campagne "Ti Pat' : Protez la natir".

L’objectif : concilier l'accueil du public, le développement des sports de nature et la préservation des espaces naturels. "Use tes chaussures, pas la nature", résume le slogan de cette campagne de sensibilisation.

- Une campagne née d'un travail collectif -

L’idée est née au sein de la Commission départementale des espaces, sites et itinéraires (CDESI). "Nous voulions que tous les acteurs parlent d’une même voix", précise le Parc national, qui insiste sur la dimension pédagogique de la démarche : "Nous voulons faire de la pédagogie et expliquer les enjeux".

Fruit de plusieurs mois de travail commun, la démarche est portée par 9 structures : le Département, l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB), le Parc national de La Réunion, l'Office national des forêts (ONF), le Comité Réunionnais du Tourisme (CRT), le Comité Réunionnais de la Randonnée Pédestre (CRPR), le Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne (SNAM), le Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) ainsi que la DRAJES. D'autres acteurs institutionnels, de l'environnement et du monde sportif s'associent également à cette campagne commune, afin de rendre les messages de sensibilisation plus lisibles, plus cohérents et plus efficaces.

- Onze messages pour protéger les sentiers de La Réunion -

Concrètement, la campagne s’appuie sur onze messages clés abordant des thématiques variées : protection de la biodiversité, prévention des incendies, respect des autres usagers, sécurité ou encore bonnes pratiques sur les sentiers.

Pour diffuser ces recommandations, plusieurs outils ont été créés : un guide du randonneur actualisé, des affiches, des vignettes pédagogiques ainsi qu’une identité graphique commune. Les agents des offices de tourisme et du Comité réunionnais du tourisme ont également été formés afin de relayer ces messages auprès du public.

- Une biodiversité "exceptionnelle mais très fragile" -

Le Conseil départemental rappelle l’importance de préserver un réseau de sentiers particulièrement fréquenté. "Ce terrain de jeu est très prisé et précieux", souligne Gilles Hubert, conseiller départemental, précisant que plus de deux millions de passages sont enregistrés chaque année sur les sentiers départementaux, qu’il s’agisse de loisirs ou de compétitions. "Notre biodiversité est exceptionnelle mais très fragile. Ce guide apporte de petits conseils qui permettront à chacun d’adopter les bons gestes", il ajoute.

Même constat du côté de l’Agence régionale de la biodiversité. Sa présidente, Ericka Bareigts, rappelle que 41 % de la flore réunionnaise est aujourd’hui menacée, contre 30 % en 2010, malgré les efforts déjà engagés.

"La mission de l’ARB est d’impulser une dynamique du faire ensemble. Nous avions besoin d’un outil commun, dans un but commun", elle explique. "Plus nous allons unir nos forces, plus nous allons préserver notre biodiversité et limiter les impacts".

- Sensibiliser plutôt qu’interdire -

Les partenaires insistent sur le fait que cette campagne n’a pas vocation à restreindre l’accès aux espaces naturels. "Nous ne sommes pas dans une démarche d’interdire mais plutôt de sensibiliser et d’encourager les utilisateurs à protéger les sentiers. Il s’agit de promouvoir des gestes de bon sens que nous avions auparavant mais que nous avons parfois perdus", affirme Ericka Bareigts.

Le président du Comité réunionnais de la randonnée pédestre, Patrick Huet, voit dans ce nouvel outil un prolongement naturel des actions déjà menées auprès des pratiquants. "Ce guide vient compléter la charte du randonneur de la Fédération française de randonnée. Nous le diffuserons auprès de nos 36 clubs et de nos 1.700 licenciés".

Les partenaires souhaitent enfin faire des pratiquants eux-mêmes les premiers relais de cette campagne. "Tous les randonneurs et les traileurs sont nos ambassadeurs. Ce sont eux qui vont propager ces messages et ces bonnes pratiques", souligne Ericka Bareigts.

Ti Pat' sera notamment présent lors du prochain Grand Raid, en octobre prochain, où un stand de sensibilisation sera installé sur les villages de départ et d'arrivée, afin d’aller à la rencontre des milliers de participants et visiteurs. "De cette façon, ceux qui sensibilisent iront directement vers ceux qui pratiquent", conclut l’Agence régionale de la biodiversité.

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