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TO : Eric René élu à la présidence de l'Office de tourisme intercommunal de l'ouest

  • Publié le 7 mai 2026 à 10:49
TO : Eric René élu à la présidence de l'Office de tourisme intercommunale de l'ouest
TO : Eric René élu à la présidence de l'Office de tourisme intercommunale de l'ouest
TO : Eric René élu à la présidence de l'Office de tourisme intercommunale de l'ouest

Ce mardi 5 mai 2026, les membres du comité de direction de l’Oti Ouest (Office de tourisme intercommunale de l'ouest), se sont réunis au Territoire de l’ouest, et ont élu Eric René à la présidence. Une gouvernance qui réaffirme l'ambition du Territoire et de l'Oti autour de la proximité avec les habitants et le développement d'un tourisme durable et attractif. "Notre ambition est de développer un tourisme durable, pensé avec et pour les Réunionnais, tout en valorisant les identités patrimoniales de notre territoire", souligne le Territoire. Nous partageons, ci-dessous, la publication du Territoire de l'Ouest (Photos : Territoire de l'ouest)

Plus d'informations ici.

Territoire de l'ouest, Office de tourisme intercommunale de l'ouest

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