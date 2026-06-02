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TO : une heure de votre vie pour en sauver une entière

  • Publié le 2 juin 2026 à 09:57
  • Actualisé le 2 juin 2026 à 10:21
don de sang EFS

Sur le Territoire de l'ouest, le camion mobile de l’établissement français du sang vous attend ce mois-ci sur différents sites. Chaque jour, des patients sont soignés grâce à des dons de sang et de plaquettes. À La Réunion,120 dons de sang sont indispensables pour répondre aux besoins vitaux quotidiens des malades. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Prenez rendez-vous dès maintenant ici ou au 0262 90 53 92

Les prochaines dates de collectes sont les suivantes :

-Lundi 8 juin 2026
Mairie Saint-Gilles Les Hauts,
08h00 - 13h00

-Mardi 16 juin 2026
Parc du 20 décembre Saint-Leu
08h00 - 13h00

-Samedi 20 juin 2026
Centre de ressources
Payanke Saint-Paul, 09h00 - 16h00

-Mardi 23 juin 2026
Mairie de La Possession,
08h00 - 13h00

-Mardi 23 juin 2026
Mairi Le Port,
08h00 - 13h00


N'oubliez pas de venir avec votre pièce d'identité.

Territoire de l'ouest, Don du sang, Zoom

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