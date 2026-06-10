TO : deux rendez-vous incontournables pour vivre La Réunion côté mer avec le Festival de l'océan

Du samedi 13 au dimanche 14 juin 2026 de 9h à 18h, le Territoire de l'ouest vous donne rendez-vous pour le Festival de l'océan. "Venez nombreux célébrer la mer, rencontrer les acteurs du monde maritime et partager un moment convivial en famille. Deux jours pour explorer, apprendre, goûter, naviguer et s’émerveiller autour de l’océan qui fait la richesse de notre île", écrit le Territoire de l'ouest. Nous publions le communiqué de la collectivité ci-dessous. (Photos d'illustration : Stéphan Laï-Yu / www.imazpress.com)

- Samedi 13 juin de 9h à 18h – journée de la Mer au Port -

De 9h à 17h, la darse Foucque du Port accueille une grande journée dédiée à l’univers maritime avec animations, découvertes et activités pour toute la famille.

Tout au long de la journée, le village maritime réunira de nombreux acteurs du monde de la mer autour de stands pédagogiques, ateliers immersifs, expériences en réalité virtuelle, sensibilisation à la biodiversité marine et découvertes des métiers du maritime.

Les visiteurs pourront également profiter de plusieurs activités nautiques et sorties en mer proposées spécialement dans le cadre du Festival de l’océan : promenade en mer, sorties catamaran, voile, kayak, paddle, dragon boat ou encore visites guidées du port est habituellement fermé au public.

Des navires militaires et civils seront exceptionnellement accessibles à la visite, tandis que des démonstrations de secours en mer coordonnées par le Cross Réunion et la Snsm rythmeront la journée.

Animations musicales, défis maritimes, ateliers créatifs, dégustations de produits de la mer et espaces de restauration viendront compléter cette journée festive et immersive autour du patrimoine maritime réunionnais.

Pour profiter de cette journée l’Office de tourisme de l’ouest vous propose à prix doux :

- Une promenade en mer d’1h à bord du catamaloya à 10€

- Une sortie en mer d’1h30 avec collation à bord avec le Catamaran Namaste à 10€

- La visite guidée du Port Est en bus avec Le Grand Port, gratuit sur réservation

Pour plus d'informations sur la programamtion de la journée c'est ici.

- Dimanche 14 juin de 9h à 17h – festival de l’océan au port de plaisance à Saint-Leu -

Au Port de Plaisance de Saint-Leu, cette journée d’animations et de sensibilisation invite petits et grands à découvrir l’océan à travers des ateliers ludiques, des rencontres, des activités nautiques et des expériences immersives autour du patrimoine maritime réunionnais.

Tout au long de la journée, le village accueillera associations, scientifiques, artistes, pêcheurs et passionnés de la mer autour de nombreux stands pédagogiques et animations : sensibilisation aux cétacés et aux requins, découverte des récifs coralliens, ateliers sur les microplastiques, jeux immersifs, réalité virtuelle, escape game, expositions et activités créatives pour les enfants.

Les visiteurs pourront également découvrir les traditions maritimes réunionnaises à travers des démonstrations autour du zingad, des ateliers de nœuds marins et des échanges autour de la pêche traditionnelle.

Des activités nautiques seront proposées sur le site avec surf, kayak, plongée et découvertes du lagon, tandis qu’un show cooking, des expositions photo et plusieurs espaces de convivialité viendront rythmer la journée.

- Pour profiter de cette journée l’Office de tourisme de l’ouest vous propose à prix doux :

- Balade à vélo électrique en bord de mer

- Initiations et découvertes nautiques au départ de Saint-Leu

- Activités et offres partenaires à retrouver sur place

Pour plus d'informations sur la programmation c'est ici.