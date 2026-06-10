TO : réparer plutôt que remplacer

Le jeudi 11 juin 2026 à l'Alambic à Trois-Bassins de 13h30 à 16h30 et le vendredi 12 juin 2026 aux Galeries Circulaires à la Halle des Manifestations au Port de 9h à 16h, Ekopratik vous accompagne pour un atelier "Réparali" gratuit de réparation de petit électroménager : grille-pain, bouilloire, aspirateur, robot, etc. "Cet atelier, c’est l’occasion d’exercer votre pouvoir d’agir et de faire la bonne décision : réparer plutôt que remplacer", écrit le Territoire de l'ouest. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Retrouvez le calendrier des Réparali ici.