TO : "Out zanimo, okip a li", une initiative pour lutter contre l'abandon animal

Ce samedi 27 juin 2026, les médiateurs du Territoire de l'ouest étaient présents au marché forain du Port pour aller à la rencontre des habitants dans le cadre de la Journée mondiale contre l’abandon des animaux. Sur le stand "Out zanimo, okip a li", les échanges ont permis de rappeler les bons réflexes pour prendre soin de son animal et lutter contre l’errance animale : identification, stérilisation, responsabilité, vigilance pendant les vacance... Les médiateurs poursuivent leurs actions de sensibilisation jusqu'au 31 juillet 2026. (Photos : Territoire de l'ouest)