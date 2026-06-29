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TO : "Out zanimo, okip a li", une initiative pour lutter contre l'abandon animal

  • Publié le 29 juin 2026 à 09:58
  • Actualisé le 29 juin 2026 à 10:08
TO : "Out zanimo, okip a li", une initiative pour lutter contre l'abandon animale
TO : "Out zanimo, okip a li", une initiative pour lutter contre l'abandon animale
TO : "Out zanimo, okip a li", une initiative pour lutter contre l'abandon animale

Ce samedi 27 juin 2026, les médiateurs du Territoire de l'ouest étaient présents au marché forain du Port pour aller à la rencontre des habitants dans le cadre de la Journée mondiale contre l’abandon des animaux. Sur le stand "Out zanimo, okip a li", les échanges ont permis de rappeler les bons réflexes pour prendre soin de son animal et lutter contre l’errance animale : identification, stérilisation, responsabilité, vigilance pendant les vacance... Les médiateurs poursuivent leurs actions de sensibilisation jusqu'au 31 juillet 2026. (Photos : Territoire de l'ouest)

Territoire de l'ouest, Journée mondiale contre l’abandon des animaux, Zoom

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