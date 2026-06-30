TO : tour voile 2026, l’équipage La Réunion poursuit son aventure vers Saint-Malo

Engagé dans le tour voile 2026, l’équipage La Réunion poursuit sa course avec ambition. Après un début remarqué à Cherbourg-en-Cotentin, marqué notamment par une victoire de manche, les marins réunionnais se sont élancés vers Saint-Malo pour leur première grande étape offshore. Cette étape de 226 milles nautiques, soit près de 30 heures de navigation, relie Cherbourg-en-Cotentin à Saint-Malo. Le tour voile 2026 se déroule du 24 juin au 12 juillet, avec plusieurs étapes le long du littoral métropolitain : Cherbourg-en-Cotentin, Saint-Malo, Plérin, Camaret-sur-Mer et Larmor-Plage. Nous publions le communiqué du Territoire de l'ouest ci-dessous. (Photos : Territoire de l'ouest)

À bord du Figaro 3 aux couleurs de La Réunion, quatre marins composent l’équipage pour cette étape :

- Léo Jean-Albert, barreur ;

- Lorenzo Palazzi, n°1 ;

- Jules Delpech, régleur, stratégiste et tacticien ;

- Eve Durbant, floater.

Depuis son retour sur le tour voile, l’Équipage La Réunion affiche une belle progression : quatrième en 2024, puis 3e en 2025. Cette nouvelle édition s’inscrit dans la continuité d’un projet sportif fondé sur la transmission, la performance et la valorisation des talents réunionnais.

Au-delà de la compétition, l’équipage porte haut les couleurs de La Réunion sur un rendez-vous majeur de la voile nationale. Il réunit des navigateurs expérimentés et de jeunes talents, avec une ambition commune : faire rayonner l’île et montrer que les marins réunionnais ont toute leur place au plus haut niveau.

Les ports de plaisance de l’Ouest accompagnent cette dynamique nautique, qui contribue à valoriser les compétences réunionnaises et les grands rendez-vous maritimes.