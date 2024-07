Saint-Denis : le Trail k'frine organise deux courses dédiées aux femmes

L’association Margot Run organise la deuxième édition du Trail k'frine ce dimanche 21 juillet 2024 à Saint-Denis. Pour l'occasion deux courses sont proposées dans le cadre de cet événement sportif dédié aux femmes : un trail de 25 km et le Trail ti moun de 10 km, réservé aux enfants de 6 à 12 ans (Photo : rb/www.imazpress.com)

Le départ de ces deux courses sera donné à 8H00 au stade de la Redoute à Saint-Denis.

Au programme de cette deuxième édition du Trail k'frine deux courses sont organisées :

Une course de 25 km :

- Départ à 8H00 au Stade de la Redoute à St-Denis

- Direction le quartier du Bas de la Rivière – Eglise Notre Dame de la Garde –

- Remontée par le sentier de la Vigie – Piton Trésor – Parc du Colorado – la Fenêtre – les Affouches – St-Bernard – Retour au parc du Colorado

- Arrivée au Stade de la Redoute.

Une course de 10 km :

- Départ à 8H00 au Stade de la Redoute

- Direction le quartier du bas de la Rivière – Eglise Notre Dame de la Garde _

- Remontée par le sentier de la Vigie – Piton Trésor

- Arrivée au Stade de la Redoute.

Pour le moment, 240 femmes sont inscrites à ces trails.

Pour la première fois, le Trail ti moun dédié aux enfants est organisé :

- Pour les 6-8 ans, une course de 800 m autour du Stade de la Redoute

- Pour les 9-12 ans, une course de 2 km sera proposée aux plus jeunes.

L’objectif est d’inciter la pratique sportive en famille et donner le goût du trail dès le plus jeune âge aux enfants.

Le départ pour ces courses sera donné à 14H00 ce dimanche. Les enfants pourront également profiter des nombreuses activités qui seront proposées : structures gonflables, jeux pour enfants et même une vente de plantes, de produits fait maison.

Et pour les retardataires, il est encore possible de s’inscrire ce samedi 19 juillet 2024 dans la matinée à Intersport Sainte-Clotilde pour les trails k'frine et ti moun.