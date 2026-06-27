Travaux sur la route des Plages : circulation modifiée durant les vacances scolaires

La Région Réunion réalisera des travaux de réparation d’ouvrage sur la Route des Plages (RN1A) à Saint-Paul durant les vacances scolaires de juillet et d’août. Pour permettre le bon déroulement de ces travaux, la circulation sera interdite dans les deux sens entre le secteur du Cimetière marin et celui de Bellemène (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Aux périodes suivantes :

- Du 20 juillet à 5h au 23 juillet à 19h

- Du 27 juillet à 6h au 30 juillet à 19h

- Du 3 août à 6h au 6 août à 19h

- Du 10 août à 6h au 13 août à 19h

Des itinéraires de déviation seront mis en place :

- Sens Nord/Sud : déviation par la Chaussée Royale, l’échangeur de Bellemène et la Route des Tamarins.

- Sens Sud/Nord : déviation par la Route du Théâtre, l’échangeur de l’Éperon et la Route des Tamarins.

Par ailleurs, des micro-coupures ponctuelles n’excédant pas 15 minutes pourront être mises en œuvre pour permettre le passage sécurisé des piétons, cyclistes et cyclomotoristes.

Les usagers sont invités à anticiper leurs déplacements et à respecter la signalisation mise en place pendant toute la durée des travaux.