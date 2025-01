Une nouvelle convention pour renforcer l’accès à la culture des publics sous-main de justice

Une nouvelle convention "Culture-Justice" sera signée à 15h ce vendredi 31 janvier 2025 entre la Direction de l’administration pénitentiaire (SPIP), la Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse (DTPJJ), la Direction des affaires culturelles (DAC) et la Région Réunion. Ce partenariat vise à garantir aux personnes placées sous-main de justice, qu’elles soient détenues ou suivies en milieu ouvert, un accès effectif aux ressources culturelles et artistiques. (Photo : www.imazpress.com)

Depuis plus de trente ans, le ministère de la Culture et le ministère de la Justice mènent une politique commune en faveur de ces publics, réaffirmée par un protocole signé en 2009.

La culture y est reconnue comme un facteur d’inclusion sociale, d’émancipation et de resocialisation, pouvant contribuer à la prévention de la récidive.

Cette nouvelle convention, qui succède à celle couvrant la période 2021-2023, marque une évolution en intégrant la Région Réunion comme partenaire.

L’objectif est de renforcer et pérenniser des actions culturelles adaptées, de structurer les collaborations entre institutions et associations, et de sensibiliser les professionnels aux enjeux culturels dans le cadre judiciaire.

À travers cet engagement, les signataires entendent favoriser l’expression artistique des personnes sous-main de justice, encourager la rencontre avec des artistes et offrir des perspectives nouvelles pour leur réinsertion.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com