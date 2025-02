VivaTech 2025 : un appel à candidature destiné aux entreprises innovantes du territoire

Dans le cadre du rendez-vous annuel consacré à l'innovation technologique et aux startups, la Région Réunion a décidé de renouveler son projet de coordination d’une présence d’une délégation d’entreprises, sous pavillon de La Réunion du 11 au 14 juin 2025 à Vivatech à Paris expo porte de Versailles. Un appel à candidature est donc lancé sur le site de la Région Réunion et se termine le 28 février 2025. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

En accord avec la stratégie régionale d’innovation et d’attractivité, il s’agira notamment d’accompagner et de promouvoir notre écosystème de l’innovation, ses savoir-faire et ses compétences, sous une bannière commune, afin de développer collégialement les opportunités d’affaires et de renforcer l’attractivité de notre territoire.

Ainsi, la Région lance un appel à candidature destiné aux entreprises innovantes du territoire pour cette édition 2025.

- Prise en charge pour les entreprises sélectionnées -

- La location et l’aménagement du pavillon de La Réunion

- Les badges d’accès au Salon Vivatech pour les entreprises réunionnaises de la délégation.

- L’édition d’outils de marketing territorial visant la promotion du territoire, de l’écosystème et des entreprises de la délégation réunionnaise

- Avantages supplémentaires -

-Un accompagnement sur mesure pour préparer la participation au salon.

-La subvention Prim’Export qui pourra exceptionnellement être mobilisée pour les entreprises participantes (prise en charge des dépenses éligibles au cadre d’intervention à hauteur de 50 %, dans la limite de 40.000 € par entreprise)

- Processus de sélection -

- Inscription via le formulaire en ligne jusqu’au 28 février 2025.

- Présentation des éléments de votre candidature face à un jury de sélection qui se tiendra début mars.

- Le jury, composé de la Région Réunion et de représentants du monde économique réunionnais partenaires de la délégation, se prononcera selon :

- Le degré de maturité des entreprises candidates et de leur projet.

- Leur capacité à répondre aux enjeux de développement, en cohérence avec la stratégie régionale.

Le formulaire de candidature est à retrouver sur ce site