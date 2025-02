Worldskills : une vitrine d'excellence pour la jeunesse réunionnaise et un outil d’orientation solide

La Coupe régionale des métiers - WorldSkills, organisée par la Cité des Métiers et portée par la Région Réunion, se rendra les 28 février et 1er mars 2025 au Campus Pro de Saint-Pierre. Cette compétition vise à mettre en lumière le talent et l'excellence des jeunes réunionnais. À cette occasion, plus de 40 partenaires présenteront plus de 50 métiers, faisant de cet évènement un rendez-vous clé de l’orientation pour les jeunes réunionnais. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Région)

La 10ème édition régionale réunira 80 compétiteurs, qui auront l'opportunité de concourir dans 14 métiers allant de la boulangerie à la métallerie, en passant par la coiffure et la technologie automobile, mettant en valeur leur savoir-faire et leur rigueur.

Les meilleurs d'entre eux pourront représenter La Réunion lors de la compétiton nationale du 14 au 18 octobre 2025 à Marseille, avec l'objectif ultime de briller sur la scène internationale lors de la finale mondiale à Shanghai en 2026.

- Une volonté forte de la Région Réunion de soutenir la jeunesse -

À la suite à la visite de Madame Nabenesa à de la compétiton internationale des Worldskills en septembre dernier à Lyon, La Région Réunion a souhaité donner une nouvelle envergure à cet évènement.. "Cette compétiton est bien plus qu’un simple concours, c’est une véritable vitrine de l’excellence et du savoir-faire réunionnais. En participant aux WorldSkills, nos jeunes gagnent en expérience, en compétence et en reconnaissance.

Mais au-delà de leur réussite individuelle, c’est tout notre territoire qui rayonne à travers leur engagement et leur talent. Nous devons continuer à leur donner les moyens de réussir et à faire évoluer les mentalités sur la formation professionnelle.

La Coupe régionale des Métiers - WorldSkills est une opportunité unique pour valoriser les métiers manuels et permettre aux jeunes de découvrir des filières d’avenir en adéquation avec leurs aspirations et les besoins du marché local", souligne Karine Nabenesa vice présidente de La Région, déléguée à la formation et à l’apprentissage.

- Le plus grand salon des métiers de La Réunion -

Ainsi, en parallèle de la compétiton, l’événement proposera 18 villages métiers sur le campus pro de Saint Pierre avec des espaces de démonstra2on, des ateliers pratiques, et des stands d’information sur les métiers et les parcours de formation. Plus de 50 métiers seront présentés.

Tout au long de la journée, les visiteurs pourront assister à des démonstrations dans divers secteurs (BTP, métiers de bouche, santé, automobile, industrie...), afin de se plonger dans la réalité des métiers et découvrir les compétences spécifiques de chaque domaine.

Les ateliers ludiques offriront également la possibilité de s’essayer à des gestes techniques, pour une immersion concrète dans les métiers. Véritable temps fort de l’orientation, la Coupe régionale des métiers met en avant les talents péï et permet de découvrir la diversité et l’expertise des métiers à La Réunion.

La Réunion regorge de compétences solides dans des secteurs très recherchés, garantissant ainsi des débouchés professionnels concrets. Plus de 7.000 visiteurs sont attendus pour ce rendez-vous incontournable de l'orientation et la formation à La Réunion.



L'événement est gratuit, mais l'inscription en ligne en amont ou sur le stand prévu sur place à cet effet est obligatoire

En raison des conditions météorologiques incertaines, l’organisation se réserve la possibilité de reporter l’événement si nécessaire. Toute modification sera communiquée.