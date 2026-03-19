Municipales à Saint-Leu : Bruno Domen rappelé à l'ordre, la mairie organisera bien les opérations de vote pour le deuxième tour

Depuis ce mercredi soir 18 mars 2026, c'est une très grosse tempête dans… un verre d'eau qui agite la commune de Saint-Leu. Bruno Domen, maire sortant, refuserait d'organiser le second tour des élections ce dimanche. L'idée semble effectivement l'avoir habité. Il a fallu un rappel à l'ordre ferme des autorités à la raison. Au final "le scrutin aura lieu normalement" indique-t-on à la mairie saint-leusienne (Photo : Richard Bouhet /www.imazpress.com)

"Dès le soir du premier tour, Monsieur Domen a disparu" indique à Imaz Press, sous couvert d'anonymat, un militant du maire sortant. "Il ne répondait plus à personne, vraiment à personne, nous avons fini par nous inquiéter très sérieusement" rapporte-t-on du côté des services communaux.

À priori Bruno Domen semblait également sourd aux appels lancés par les autorités.

L'affaire s'est corsée lorsque "le directeur général des services de la mairie de Saint-Leu a informé hier matin (mercredi - ndlr) le sous-préfet de Saint-Paul de sa difficulté à organiser le second tour des élections municipales dans sa commune" déclare la préfecture interrogée par Imaz Press ce jeudi matin.

La difficulté soulignée par le directeur général des services communaux saint-leusiens vient "notamment du fait que 26 présidents de bureau de vote sur les 36 que compte Saint-Leu refuseraient d’assurer cette mission, sans en indiquer les raisons" explique la préfecture.

- Rappel à l'ordre pour Bruno Domen -

Le maire ayant obligation de constituer le ou les bureaux de vote nécessaires à la tenue du scrutin, dans la mesure où il s’agit d’une "fonction spéciale attribuée par la loi (...), le maire de Saint-Leu a été invité ce matin par le sous-préfet de Saint-Paul à désigner les présidents des bureaux de vote" détaille la préfecture. "C'est une façon polie de dire que Monsieur Domen a reçu l'ordre ferme d'assumer jusqu'au but sa fonction de maire" croit savoir le militant proche du maire sortant candidat à sa succession et qui a finalement jeté l'éponge pour le second tour.

Il a aussi été rappelé à Bruno Domen "que s'il manque de conseillers municipaux pour présider certains bureaux de vote, il a la possibilité d’appliquer l’article 43 du code électoral, qui lui permet de les choisir parmi les électeurs de la commune" achève la préfecture.

Interrogé à une date incertaine par nos confrères de Réunion la 1ère Bruno Domen, a déclaré "l’organisation administrative des élections c’est nous (la mairie – ndlr), mais c’est aux candidats de donner des assesseurs" La citation a également été reprise par le Quotidien.

"Il est préférable qu’ils (les candidats – ndlr) donnent des noms pour les présidents et les secrétaires. Nous on préfère rester neutre et que les deux candidats (Thierry Robert et Karim Juhoor – ndlr) gèrent" a ajouté l'ex-maire.

- "Il y aura des présidents et des secrétaires dans tous les bureaux de vote" -

"Nous sommes en train d'organiser le scrutin. Il y aura des présidents et des secrétaires dans tous les bureaux de vote" rassurent les services communaux de la mairie de Saint-Leu, interrogés par Imaz Press.

"Je sors de la mairie à l'instant, tout est en train d'être correctement calé, il n'y a pas d'inquiétude à avoir" confirme, à notre média, Thierry Robert, arrivé largement en tête du premier tour dimanche.

- "Tous les élus ont disparu de la mairie" -

"Dès hier (mercredi – ndlr) lorsque nous avons compris que M. Domen semblait vouloir publiquement se désengager de l'organisation du scrutin, nous avons lancé sur les réseaux sociaux un appel aux citoyennes et citoyennes volontaires pour être dans les bureaux" relate Thierry Robert.

"Maintenant il n'y a plus de problème" dit-il encore.

"Par contre, en mairie, si les employés communaux sont à leurs postes, il n'y a plus le maire, les membres de son cabinet et même les adjoints semblent avoir disparu" s'étonne-t-il.

Dans un communiqué. publié le jeudi matin, Karim Juhoor demande pour sa part "la nomination de présidents de bureaux de vote par l’État, afin de garantir la régularité et la transparence du scrutin" et "une sécurisation renforcée de l’ensemble des bureaux de vote, afin de garantir la tranquillité des électeurs et prévenir tout trouble à l’ordre public.

Selon le code électoral, les présidents de bureaux de vote sont désignés par le maire et au moins deux assesseurs sont désignés par les candidats. La / le secrétaire est choisi parmi les électeurs bureau.

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