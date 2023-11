Les cheveux de Matante Rosina sont ébouriffés avec ce vent ce vendredi 24 novembre 2023. Les vents peuvent atteindre les 70 km/h en rafales aujourd'hui. Dans l'est, le ciel est bien encombré et le l'humidité va s'installer sur le littoral. Dans l'ouest, en revanche, le temps est plus clément. (photo rb/www.imazpress.com)