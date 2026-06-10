"De la fourche à la fourchette" : sept jeunes de Bois d'Olives révèlent leurs talents culinaires lors d'un concours inédit

Après une semaine immersive à la découverte des métiers de la restauration, sept jeunes âgés de 16 à 25 ans ont participé mercredi 3 juin 2026, à une journée de restitution sous la forme d'un concours culinaire organisé à Bois d'Olives. (Photo DR Apprentis d’Auteuil Océan Indien)

Portée par Apprentis d'Auteuil Océan Indien (AAOI) dans le cadre de la programmation de la Cité Éducative, l'action "De la fourche à la fourchette" avait pour objectif de faire découvrir les métiers de la restauration et de l'alimentation à travers des expériences concrètes. Un projet financée par la Cité Éducative ainsi que le Contrat de ville de Saint-Pierre.

- Un défi culinaire à relever -

Au programme : découverte du maraîchage, visites de structures professionnelles, ateliers culinaires, rencontres avec des professionnels et mise en pratique des savoir-faire acquis tout au long du parcours.

Pour cette journée finale, les participants ont relevé un défi culinaire en binôme avec des professionnels partenaires. Ensemble, ils ont réalisé des recettes mettant en valeur les techniques apprises durant la semaine avec le chef Pierre de l’entreprise d’insertion Pépé José.

Au-delà de l'apprentissage culinaire, cette action a permis aux jeunes de développer leur confiance, leur autonomie, leur capacité à travailler en équipe et de mieux se projeter dans un parcours professionnel", assure AAOI.

- "Malgré la pression, ils ont fait preuve d'implication" -

"Ce que j'ai préféré, c'est la visite du maraîcher et du Vieux Domaine. J'ai découvert les fleurs comestibles et tout le travail qui se cache derrière les produits que l'on retrouve dans nos assiettes", raconte Noa, 20 ans, accompagné par France Travail. "Pour le concours, j'ai réalisé des ravioles. C'était un vrai défi, mais aussi une fierté de montrer ce que j'ai appris pendant cette semaine".

"Nous sommes partis de zéro : les jeunes ne se connaissaient pas, certains n'avaient jamais envisagé les métiers de la restauration", explique Pierre, chef cuisinier chez Pépé José. "En cinq jours, ils ont construit une véritable équipe, découvert des savoir-faire professionnels et relevé ensemble un défi ambitieux : cuisiner pour près de trente personnes. Malgré la pression, ils ont fait preuve d'implication, d'entraide et de persévérance. Aujourd'hui, le résultat est là et nous pouvons être fiers du chemin parcouru".

Une trentaine de partenaires, familles et invités ont pu découvrir les réalisations des participants lors d'un déjeuner convivial placé sous le signe du partage et de la valorisation des talents. "Cette initiative lance également la dynamique de notre nouveau programme de repérage et de remobilisation "Devenir" dans le sud, en illustrant l'importance des actions de proximité favorisant la découverte des métiers, la remobilisation des jeunes et leur insertion professionnelle", conclut AAOI.

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