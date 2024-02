« Déclaration de politique générale : Déception face au manque d'engagement envers les Outre-Mer »

Lors de sa déclaration de politique générale, le Premier Ministre a affirmé l'importance de tenir compte des particularités des Outre-mer dans l'élaboration des politiques publiques, reconnaissant ainsi les défis uniques auxquels sont confrontés nos territoires (photo : dr)

Cependant, malgré ces déclarations d'intention louables, nous constatons avec inquiétude le manque d'actions concrètes quant à l'attention réelle accordée à nos territoires et à la mise en œuvre des mesures nécessaires pour répondre à nos réalités.

Malgré les mesures spécifiques évoquées pour Mayotte et la Nouvelle-Calédonie, nous insistons sur l'importance de mettre en place des solutions adaptées à tous les territoires ultramarins.

Nous rappelons ainsi l'importance cruciale de la loi Égalité réelle Outre-Mer qui propose le réel réflexe outre-mer pour réduire les inégalités sociales, économiques et territoriales. La mise en œuvre de ces mesures ambitieuses visant à permettre aux différents territoires ultramarins de rattraper leur retard de par rapport à l'Hexagone sont essentielles pour assurer le développement équilibré et harmonieux des territoires d'Outre-mer. Nous pensons par exemple aux plans de convergences qui méritent d ́être pleinement appliqués.



Nous faisons face à une multitude de défis et nous exprimons notre déception quant au manque d'engagement clair de la part du gouvernement, il est impératif d’agir avec détermination pour pérenniser notre développement économique, social et environnemental.

La fédération socialiste de La Réunion