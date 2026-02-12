[Photos-Vidéos] Municipales : à Sainte-Marie, Céline Sitouze parle éducation et sécurité avec les habitants

Dans la commune de Sainte-Marie, sept candidats se sont officiellement déclarés pour les élections municipales de 2026. Sur les réseaux, devant les écoles ou dans les rues de la commune, la campagne bat son plein pour la candidate divers gauche (DG) de La Réunion Citoyenne, également vice-président de Région - délégué à l'éducation -, Céline Sitouze. Les élections municipales et communautaires auront lieu les 15 et 22 mars 2026 à La Réunion (Photos : sly/www.imazpress.com)

Jeudi, 15h15, rendez-vous est donné devant l'école de Terrain Élisa à Sainte-Marie. Objectif pour la candidate et ses militants, rencontrer les parents d'élèves, leur présenter le programme pour leur quartier et écouter leurs doléances.

Problèmes de routes, problème d'éclairages, des bus qui ne passent pas... Dans ce quartier où beaucoup se connaissent, le terme sécurité revient dans toutes les bouches. Regardez.

Après ces premières rencontres de fin de journée, les équipes se retrouvent autour de la candidate pour évoquer la stratégie à mettre en place et faire le point sur les rues à visiter.

17 heures - le temps de laisser les habitants rentrer du travail - une dizaine de militants arpentent chaque rue, chaque impasse. Ils sont équipés de leur téléphone et ont l'œil sur une application qui recense les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune.

- Le porte-à-porte, l’indispensable outil du candidat -

Pour la candidate de la gauche, "c'est important d'aller rencontrer les habitants car j'ai mes idées et forcément il faut rencontrer les personnes pour prendre connaissance de leur quartier pour adapter les propositions".

Un moyen également "d'avoir des encouragements et le soutien de la population, même si parfois il y a des refus, ça fait partie de la démocratie", dit-elle. Écoutez.

Un travail fastidieux mais nécessaire, où certains habitants salués, s'intéressent, tandis que d'autres ne sont même pas inscrits sur les listes électorales. Enfin il y a ceux qui préfèrent ne pas répondre, ni même ouvrir leur porte. Ceux-ci trouveront tout le même le programme en ouvrant leur boîte aux lettres.

- Céline Sitouze souhaite "reconstruire" la commune de Sainte-Marie -

À Sainte-Marie, la candidate et son équipe ont rédigé des tracts différents selon les quartiers de la commune. "Tous les quartiers n'ont pas les mêmes problématiques", explique Céline Sitouze.

Elle l'assure, "nous n'avons pas attendu le début de la campagne. Depuis des années nous sommes sur le terrain".

Née à Sainte-Marie, ayant grandi à Sainte-Marie, professeure des écoles depuis 24 ans, dans l'opposition municipale depuis 18 ans et vice-présidente de la Région, pour Céline Sitouze, être candidate "c'est un devoir. Je dois prendre mes responsabilités et travailler à faire sortir cette commune de cette page sombre où elle se trouve", dit-elle.

Face à elle, sept candidats dont deux anciens maires, Jean-Louis Lagourgue et Richard Nirlo. Se sont également présentés, Christian Annette, conseiller municipale d'opposition, tout comme elle, Giovanni Payet, récemment installé en politique, Valérie Legros pour le Rassemblement national (RN) et Gilbert Sellier (sans étiquette).

Aux précédentes élections municipales, Richard Nirlo s’était imposé au second tour face Gérald Maillot, par 57,22% des suffrages exprimés contre 42,77%.

