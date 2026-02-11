Gestion du Cnarm : de graves dysfonctionnements épinglés par la Chambre régionale des comptes

La Chambre régionale des comptes (CRC), a rendu public ce mercredi 11 février 2026, son rapport définitif sur le Comité national d'accueil et d'actions pour les réunionnais en mobilité (Cnarm). Le rapport détaille de graves dysfonctionnements dans la gestion. La CRC pointe une organisation désordonnée, une politique de recrutement et d’avancement opaque, ainsi qu’un nombre excessif de cadres aux salaires jugés "inédits pour ce type de structure" (Photo : sly/www.imazpress.com)

Selon la Chambre régionale des comptes, les graves dysfonctionnements constatés sont le résultat d'un manque de contrôle de la part du Département, qui finance en partie les actions et le train de vie du Cnarm.

Ainsi, "en l’absence d’une stratégie formalisée et partagée avec le département, la région et les intercommunalités, le Cnarm assume moins sa vocation sociale tandis que son rôle économique en faveur des entreprises hexagonales est impensé. Son activité, en déclin depuis 2020, orientée vers une maximisation du nombre de départs, ne correspond plus à la réalité économique", précise le rapport.

En 2024, l’association a mobilisé un budget de 11,5 millions d'euros pour accompagner 1.481 départs.

- L’association est "marquée par une désorganisation" -

"Vecteur d’un mode d’expression démocratique et d’une adhésion du plus grand nombre à cette politique publique, le modèle associatif a été dévoyé par un fonctionnement clos. L’adhésion n’y est pas libre et le choix des membres incombe à des instances réunissant majoritairement des élus ou d’anciens élus du conseil départemental. Le fonctionnement est centré sur le couple président-directeur général jusqu’en 2023, puis par le président et des personnes de son choix intervenant de manière non officielle", interpelle la CRC.

La CRC précise "le conseil d’administration, par son inertie dans la gestion de l’association, a abandonné à la présidence et à la direction générale leurs fonctions décisionnelle et stratégique".

"Surdotée de cadres disposant de niveaux de rémunération inédits pour ce type de structure, l’association est paradoxalement marquée par une désorganisation dans l’ensemble de ses processus. Les ressources humaines ont été gérées dans l’opacité, avec le recrutement de personnes dont les compétences ne correspondaient pas au poste concerné. Certaines carrières connaissent des évolutions rapides et rémunératrices sans justification alors que l’association externalise massivement des missions lui incombant."

- Manque de transparence et contrôles insuffisants au Cnarm -

La situation financière du CNARM, "peu dynamique", est caractérisée par sa dépendance aux subventions du département de La Réunion et de l’Union européenne.

L’absence de transparence s’illustre également dans la comptabilité et les achats. "Les comptes des exercices 2020 à 2023 n’ont pas été publiés. Par de mauvaises imputations de ses charges, l’association minimise l’ampleur des dépenses réalisées sans lien direct avec les aides à la mobilité", précise le rapport.

"Par l’agrégation d’autres charges à ces aides, elle surévalue les montants éligibles au Fonds social européen (FSE). Dans ces conditions, le pilotage financier de l’activité n’est pas réalisé. La majorité des achats est soustraite aux règles de la commande publique. Le circuit des dépenses, marqué par la désorganisation, favorise le fractionnement des achats. Il est fréquemment fait appel aux mêmes prestataires", note la CRC.

L’association qui, "sans contrôle suffisant du département, s’est enlisée dans des pratiques de gestion intuitu personae, gagnerait, pour répondre aux besoins de mobilité des Réunionnais, à s’ouvrir à des partenariats avec l’ensemble des acteurs compétents, issus des collectivités territoriales et du monde associatif, en matière d’économie et d’insertion afin de participer efficacement à une gestion globale et unifiée à l’échelle du territoire", conclut le rapport.

www.imazpress.com/[email protected]