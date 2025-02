Airbags défectueux, plan chaleur, Bayrou, intelligence émotionnelle et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 6 février 2025 : - Airbags défectueux : plus de 30.000 véhicules concernés à La Réunion, une nouvelle vague de rappel bientôt lancée - Huguette Bello annonce la mise en œuvre d’un "plan chaleur" pour les lycées publics - Assemblée : Bayrou surmonte deux motions de censure et fait adopter le budget de l'Etat - Intelligence émotionnelle : la "compétence 4.0" de demain à La Réunion - La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore une journée sous une chaleur accablante (Photo www.imazpress.com)

Airbags défectueux : plus de 30.000 véhicules concernés à La Réunion, une nouvelle vague de rappel bientôt lancée

Ce mercredi 5 février 2025, une réunion a été organisée à la préfecture concernant les airbags Takata défectueux. Lors de cet échange entre l'État, forces de l'ordre, acteurs de la sécurité routière et importateurs automobiles, il a été annoncé que 30.000 à 38.000 véhicules seraient concernés par le rappel à La Réunion. Toutefois, les chiffres restent à préciser par le ministère des Transports, qui demande à ce qu'une nouvelle salve de courriers soit adressée aux conducteurs concernés.

Huguette Bello annonce la mise en œuvre d’un "plan chaleur" pour les lycées publics

Ce mercredi 5 janvier 2025, la Présidente de Région, Huguette Bello, a réuni, au MoCA, les personnels de direction des lycées pour une matinée d’échanges et de concertation, en présence du recteur, Rostane Mehdi. L'occasion d'aborder les "grandes orientations éducatives régionales et de présenter les projets à venir". La présidente Huguette Bello a également confirmé "la mise en œuvre d’un "plan chaleur" pour les lycées publics".

Assemblée : Bayrou surmonte deux motions de censure et fait adopter le budget de l'Etat

François Bayrou a survécu à deux motions de censure mercredi, faisant notamment adopter le budget de l’État pour 2025, grâce à la neutralité des socialistes et du RN qui ont décidé de ne pas censurer son gouvernement.

Intelligence émotionnelle : la "compétence 4.0" de demain à La Réunion

Pendant que les monde des affaires se passionne et s’inquiète des dernières évolutions de l’IA (Intelligence Artificielle), d’autres préfèrent travailler sur l’IE. Autrement dit l’Intelligence émotionnelle. Une coach réunionnaise propose depuis peu de développer ces compétences, non techniques et pourtant essentielles.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore une journée sous une chaleur accablante

Les jours se suivent et se ressemblent. Ce jeudi, Matante Rosina devra composer avec un temps lourd et humide. C'est armée de son éventail et de sa capeline qu'elle devra affronter la chaleur. Toutefois, elle pourra espérer voir quelques averses localement de forte intensité, préférentiellement dans les hauts de l'ouest et du sud-ouest.