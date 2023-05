Le point sur tous les travaux en cours sur les routes Réunionnaises

Le CRGT vous informe des différents travaux et chantiers qui impactent la circulation à partir de la nuit de ce mercredi 3 mai, ainsi que les travaux prévus dans les prochains jours. Retrouvez toutes les modifications de la circulation ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route sur le 0262 97 27 27. (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

- Travaux de nuit -

SECTEUR NORD



- Travaux de jour -

Sur la RN6 Boulevard Sud à Saint Denis, pour permettre des travaux de création d’arrêts de bus en encoches, la circulation sera interdite dans le sens Nord/Est entre les giratoires Lory et Brassens, de 20h à 5h les nuits du mardi 2 au jeudi 4 mai inclus. Une déviation sera mise en place par la voirie communale.Sur la RN2 entre La Jamaïque à St Denis et St Benoit, et sur la RN102 de Gillot à la Rivière des Pluies, travaux de balayage mécanique les nuits du mardi 2 au jeudi 4 mai inclus. Voie neutralisée de 20h à 5h selon les besoins du chantier.Sur la RN2 entre Le Chaudron à St Denis et l'échangeur de la Balance à St André, travaux de nettoyage de fil d'eau les nuits du mardi 2 au jeudi 4 mai inclus. Voie neutralisée de 20h à 5h, dans un sens ou dans l'autre en fonction des besoins du chantier.Sur la RN2 à Sainte Suzanne, pour permettre la suite des travaux de sécurisation dans le secteur Commune Carron, la route sera fermée à la circulation entre l'échangeur de la Marine et celui de Quartier Français dans les deux sens les nuits des mercredi 3 et jeudi 4 mai de 20h à 5h.Sur la RN3 entre le giratoire des Azalées au Tampon et la zone de la ravine Blanche à St Pierre, travaux de balayage sur échangeur et BAU les nuits du mardi 2 au vendredi 5 mai inclus. Voie neutralisée en fonction des besoins dans un sens puis dans l'autre de 20h à 5h.Sur les RN1 et RN3 à Saint Pierre, pour permettre la suite des travaux de renforcement de chaussée, la circulation sera interdite dans le sens montant entre les échangeurs Ravine Blanche et Banks de 20h à 5h les nuits du mardi 2 au jeudi 4 mai inclus. Une déviation sera mise en place par l’échangeur Ravine Blanche et les voiries communales.Sur la RN1 à Saint Paul, pour permettre des travaux de réparation de joints de chaussée, la circulation sera interdite dans le sens Nord/Sud au niveau de l’échangeur de Savannah de 20h à 5h les nuits du mardi 2 au jeudi 4 mai inclus.Une déviation sera mise en place par la RN1 bretelle de sortie de l’échangeur de Savannah et la RN1A.Par ailleurs, la bretelle d’insertion de l’échangeur de Savannah dans le sens Nord/Sud sera également fermée à la circulation.Sur la RN1A à Saint Paul, pour permettre la suite des travaux de création et de sécurisation de bandes cyclables, le Cap Lahoussaye sera totalement fermé dans les deux sens les nuits du 2 jusqu'au 31 mai 2023 du lundi au vendredi de 21h à 5h (Sauf lundi 8, jeudi 18, vendredi 19 et lundi 29).Des déviations seront mises en place par la RD10 et RN1Pour les usagers (piétons, cycles et cyclomoteurs) interdits de circuler sur la RN1, un aménagement sécurisé sera mis en place au droit du chantier pour permettre leur passage sur la RN1A.Sur la RN1 entre Sacré Cœur Le Port et Grande Chaloupe, travaux d'espaces verts les nuits du mardi 2 au vendredi 5 mai inclus. Voies de gauche neutralisées de 20h à 5h dans les deux sens.

SECTEUR EST



- Fermetures permanentes -

Le Conseil Départemental vous rappelle que sur la RD48 Route de Salazie au lieu-dit la Passerelle, les travaux de sécurisation sont toujours en cours et se poursuivront encore sur plusieurs semaines sous réserve des conditions météorologique. La circulation est donc interdite aux horaires suivants du lundi au vendredi :- de 8h15 à 9h15 ;- de 9h45 à 10h45 ;- de 11h15 à 12h15 ;- de 13h à 14h ;- de 14h30 à 15h30.Sur la RN3 à St Benoit, secteur chemin Ceinture, travaux d'aménagement en faveur des modes doux jusqu'au vendredi 26 mai. Alternat de 8h30 à 15h30.Sur la RN3 à St Benoit entre le GHER et la Confiance, travaux d’aménagement en faveur des modes doux jusqu'à fin août. Alternat de 8h30 à 15h30.Sur la RN3 à La Plaine des Palmistes giratoire RN3/RD55, travaux d'aménagement en faveur des modes doux jusqu'à fin avril. Alternat de 8h30 à 15h30.Sur la RN2 à St Philippe entre Ravine Takamaka à Ravine Ango, travaux pose de réseau en accotement sur la chaussée et réfection définitive jusqu'au mardi 20 juin. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.Sur la RN1A à St Leu, pour permettre des travaux de modernisation du réseau collectif des eaux usées en centre-ville, la circulation sera déviée par la Rue Haute jusqu’au courant du mois de septembre, dans le sens Nord/Sud de 6h30 à 16h, et dans le sens Sud/Nord de façon permanente.

SECTEUR OUEST



Sur la RN1A à Saint Paul, pour permettre la suite des travaux de création et de sécurisation de bandes cyclables, le Cap Lahoussaye est fermé dans le sens Nord/Sud jusqu’à juillet 2023.Une déviation est mise en place par la RN1 Route des Tamarins et la RD10.Pour les usagers (piétons, cycles et cyclomoteurs) interdits de circuler sur la RN1, un aménagement sécurisé est mis en place au droit du chantier pour permettre leur passage sur la RN1A.Sur la RN2 à Bras Panon, suite des travaux d’aménagement de l’échangeur de Paniandy, bretelles de sortie et d’insertion dans le sens Est/Nord fermées à la circulation de façon permanente.