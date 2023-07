Découvrir la biodiversité avec "Les 12 couleurs indigènes de La Réunion", un livre ludique et interactif

Il se nomme Laurent Rivière, habitant de La Possession. Ce Réunionnais a lancé un ouvrage appelé "Les 12 couleurs indigènes de l'île de La Réunion". Un album illustré et interactif permettant aux enfants de découvrir la richesse sauvage et emblématique de notre île (Photo rb/www.imazpress.com)

La biodiversité, un sujet qui tient particulièrement à cœur de ce Possessionnais. "Ce concept de diversité biologique, qu'il soit écologique, spécifique ou génétique, est évident voire essentiel à notre époque", nous dit-il.

"Il me semble important de retrouver ce lien intime avec ce qui nous entoure, car nous faisons tous partie de la communauté du monde du vivant." "Être en contact avec la faune et la flore, nous permet de nous définir puis de trouver notre juste place sur la planète", ajoute Laurent Rivière.

Il le dit, "pour protéger un milieu naturel, il faut d’abord apprendre à le connaître".

- Un livre ludique et interactif -

Mais ce n'est pas seulement avec la biodiversité que l'écrivain souhaite intéresser les plus jeunes, public privilégié.

Dans cet album illustré, il invite les enfants à découvrir les richesses de notre île par le biais de coloriages et de QR codes renvoyant à des contenus interactifs. Une manière ludique de les sensibiliser à la cause environnementale, mais également à la lecture.

"La culture pop fait qu'aujourd'hui nous communiquons sur des supports dématérialisés, constitués d'une multitude de raccourcis. Associer un tel livre à cet outil médiatique devrait, me semble-t-il, permettre à ceux et celles qui sont en rupture avec la lecture de la redécouvrir de manière plus ludique, suscitant ainsi un nouvel attrait pour la littérature", explique l'auteur.

Et oui, car Laurent Rivière aime écrire pour la jeunesse. "Un enfant est plus sensible à ce type de message. Comme je l’indique en préambule du livre, j’ai souhaité dédier cet ouvrage à mes parents, qui par leur accompagnement et leurs actes m’ont permis de rencontrer, dès mon plus jeune âge, cette extraordinaire diversité biologique qui nous entoure, qui vit en nous et qui nous permet de nous épanouir. La jeunesse est précieuse dans le sens où elle est l’avenir de nos sociétés. Nous devons donc, me semble-t-il, lui porter toute notre attention, et lui offrir un cadre bienveillant."

- Son premier livré édité -

Né en 1980 au Port, Laurent Rivière est marié et père de famille. Il exerce actuellement les fonctions de technicien dans le secteur de la construction. Soucieux de bâtir avec les générations futures un monde plus juste qui valorise et conserve la nature, il participe bénévolement aux actions programmées par le conservatoire botanique national et contribue aux expertises menées par l’Union Internationale pour la conservation de la Nature.

Ce livre n’est pas le premier, ni le dernier de Laurent Rivière. C’est en revanche le seul qui, à ce jour, fait l’objet d’une publication au travers d’une maison d’édition (Jets d'Encre). "Mes premiers écrits dates déjà de plusieurs années, mais je n’avais pas fait la démarche de les soumettre à un éditeur."

"Aujourd’hui, je participe de près ou de loin à la rédaction d’ouvrages d’autres auteurs. Je travaille actuellement sur d’autres projets personnels : la rédaction d’un livre de compte à destination des enfants, et une série d’ouvrages destinée à un public plus âgé, avec toujours pour thématique centrale la biodiversité", ajoute-t-il.

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com