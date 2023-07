"Nout kaz, nout trésor", une émission télévisée à la recherche des traditions lontan

Depuis le 23 juin 2023, Eddy Palma, guide réunionnais, connu pour ses émissions dans les sentiers de La Réunion diffusées sur La Première, propose un tout nouveau format dans les kaz créoles à la recherche de trésors et objets lontan. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

"Dann santié", "Kisa y vien ?", "Allon Nou" et maintenant "Nout kaz, nout trésor", Eddy Palma ne manque pas d'ingéniosité pour mettre en valeur les richesses de l'île.

- Avant les kaz, les sentiers -

Après avoir passé 14 ans dans l'hexagone, le traileur est revenu sur l'île pour travailler dans une société de nettoyage. La télévision est loin d'être son domaine de prédilection et pourtant c'est avec sa caméra personnelle qu'il se lance.

"Pendant le covid, je me suis dit pourquoi pas créer une émission où je vais discuter avec les gens sur les sentiers avec ma petite caméra. Une émission inédite à La Réunion" développe-t-il.

Dès 2021, "Dann Santié" est diffusé tous les jeudis à 8h du matin. Le premier épisode tourné à Cap Jaune cumulera plus de 300.000 vues. La même année, Eddy Palma lance "Kisa y vien ?", toujours en balade dans les sentiers mais cette fois-ci accompagné d'une personnalité connue sur l'île. Enfin en 2022 arrive "Allon Nou", des randonnées aux côtés d'acteurs qui œuvrent à l'entretien des sentiers et présentent leurs missions.

Filmé par Alexandre Timar, le guide péi quitte en 2023 les sentiers pour venir rencontrer les réunionnais au plus près de chez eux.

- Mettre en avant le patrimoine de l'île -

"Quand je passe sur la route il y a souvent des kaz créoles abandonnées. Même chez les gens, je trouve des objets et traditions qui se transmettent mais qui ne sont pas forcément mis en avant. Par l'image, j'ai voulu mettre tout ça en lumière avant que cela ne disparaisse" explique-t-il.

Dans sa nouvelle émission produite par Rundock, Eddy Palma s'éloigne des sentiers certes mais pas des gens. À travers toute l'île, il se rend désormais dans les kaz créoles à la découverte de trésors présentés par leur propriétaire.

"Quand je parle de trésor, ce n'est pas un coffre-fort ou de l'argent. Cela peut être un objet ancien qu'on utilise plus aujourd'hui mais qui est toujours fonctionnel, un savoir-faire ou une transmission de générations en générations" explique-t-il.

Pour pouvoir participer à l'émission, deux conditions doivent absolument être réunies insiste Eddy Palma, "avoir une kaz créole et un trésor, l'un ne va pas sans l'autre".

Depuis le 23 juin, deux épisodes sont déjà sortis. Pour le premier, qui a cumulé plus de 50.000 vues, Madame Guezello à Petite-Île a présenté l'encaustique, une préparation à base de cire et d'essence utilisée pour entretenir et faire briller les meubles et parquets en bois.

Le deuxième épisode sur la kaz en paille et la lampe à pétrole produit à Salazie a cumulé tout autant de vu.

Pour les prochaines diffusions, le présentateur nous révèle avoir découvert des roches à lave dans des cours intérieures de maison.

En tout, 16 émissions sont diffusées entre les mois de juillet et de septembre tous les samedis à 18h40 sur la chaîne de Réunion La Première, sur les réseaux sociaux du média mais aussi ceux du Département.

Il reste actuellement quatre épisodes à tourner et les candidatures sont encore ouvertes. Pour y participer, vous pouvez contacter Eddy Palma sur son compte instagram.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com