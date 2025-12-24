Vigilance requins : fortes pluies et augmentation de la température de la mer attirent les squales près des côtes

Le Centre Sécurité Requin (CSR) appelle les usagers de la mer à la plus grande prudence. Des pratiques de surf hors zones surveillées sont régulièrement observées, notamment par des mineurs. Depuis le 4 novembre 2025, 13 observations de squales ont été confirmées par le CSR sur les secteurs de Saint-Paul, Saint-Leu et L’Étang-Salé, ce qui illustre l’influence directe des conditions météorologiques récentes sur la fréquentation du littoral par ces espèces.

Depuis le mois de novembre 2025, une succession d’épisodes pluvieux a entraîné une augmentation de la turbidité de l’eau, un brassage accru des masses d’eau, ainsi que des variations de température.

Ce contexte océanographique favorise le rapprochement de requins vers le littoral.

Le Centre Sécurité Requin (CSR) rappelle que "la période d’intersaison, novembre et décembre, constitue une phase particulièrement sensible, les fortes pluies, ainsi que l'augmentation de la température de la mer, attirant les squales près des côtes".

- 26 requins capturés depuis début novembre à La Réunion -

Depuis le 4 novembre 2025, 13 observations de squales ont ainsi été confirmées par le CSR sur les secteurs de Saint-Paul, Saint-Leu et L’Étang-Salé, ce qui illustre l’influence directe des conditions météorologiques récentes sur la fréquentation du littoral par ces espèces.

Dans le même temps, sur la façade ouest, 26 requins ciblés ont été capturés : 23 requins tigre, en baie de Saint-Paul, à Saint-Gilles, Trois-Bassins, Saint-Leu et Saint-Pierre, 3 requins bouledogue (2,40 m, 2,15 m et 2,80 m), respectivement à Saint-Gilles, Boucan-Canot et aux Roches Noires.

Pour rappel, la dernière capture d’un requin bouledogue de 3,20 m à Trois-Bassins remonte au mois d’avril 2025, ce qui confirme que la période d’intersaison est propice au rapprochement de squales potentiellement dangereux près de nos côtes.

"Les conditions environnementales restent défavorables et augmentent le niveau d’exposition au risque sur le littoral ouest.

L'effort de pêche a été augmenté par le déploiement de Palangres Horizontales de Fond (PHF) dans tous les secteurs identifiés du Programme Réunionnais de Pêche de Prévention (PR2P), allant de Saint-Pierre à Saint-Paul, pendant le mois de décembre", indique le CSR.

- Mineurs : un public particulièrement exposé -

Parallèlement, des pratiques de surf hors zones surveillées sont régulièrement observées, notamment par des mineurs, sur divers sites :

- Boucan-Canot et aux Aigrettes (Saint-Paul) ;

- la Jetée et le Pic du Diable (Saint-Pierre) ;

- le Cimetière (Saint-Leu) ;

- Trois-Bassins ;

- et au Brisant (L’Étang-Salé).

Ces mises à l’eau dans des secteurs non encadrés augmentent fortement le risque d’attaque.

- Des règles à respecter pour une pratique sécurisée -

Le CSR alerte tout spécialement sur les situations suivantes : pratiques au lever et au coucher du soleil, périodes connues pour être propices à l’activité de chasse certaines espèces de requins.

Mauvaises conditions environnementales : eau trouble ou chargée, ruissellements, fortes pluies récentes, houle désordonnée ; sessions de surf et de bodyboard hors zones sécurisées, sans encadrement ni dispositif de réduction du risque.

Dans ce contexte, il est fermement déconseillé de laisser des mineurs pratiquer le surf, le bodyboard ou toute activité utilisant la force motrice des vagues en dehors des zones sécurisées, en particulier aux horaires de lever et de coucher du soleil et lorsque les conditions de mer sont dégradées.

- Des zones recommandées pour la baignade et les activités nautiques -

Le CSR appelle à la responsabilité de tous et encourage la pratique de la baignade et des activités nautiques uniquement dans les zones suivantes :

- les lagons

- les zones aménagées : piscine de Boucan-Canot, bassin de Manapany

- les zones équipées de filets de protection : Boucan-Canot, Roches Noires, L’Étang-Salé et en baie de Saint-Paul

- les zones couvertes par la BSAN : Saint-Leu : La Passe et La Gauche ; L’Étang-Salé : Le Bord.

Le CSR invite l’ensemble des usagers de la mer, et en particulier les parents, accompagnants et clubs encadrant des mineurs, à tenir compte de ces informations pour organiser leurs activités nautiques dans les meilleures conditions possibles de sécurité.

