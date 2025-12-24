Couvre-feu à l'Étang-Salé : la Ligue des droits de l'homme à La Réunion attaque l'arrêté du maire en justice

La Ligue des droits de l'homme à La Réunion (LDH), a déposé le 22 décembre 2025 un référé-liberté contre l’arrêté du maire de L’Étang-Salé instaurant un couvre-feu pour tout mineur. L’audience aura lieu ce mercredi 24 décembre tribunal administratif de Saint-Denis. Face à l’augmentation des incivilités nocturnes, la commune de L’Étang-Salé avait décidé, le lundi 1er décembre, d'interdire la circulation ou le stationnement sur la voie publique, des jeunes de moins de 18 ans, sauf en présence d’un adulte détenteur de l’autorité parentale entre 22h00 et 05h30 (Photo : www.imazpress.com)

"La multiplication des dégradations de biens publics et privés, ainsi que les nuisances sonores et attroupements constatés la nuit, perturbent la tranquillité des riverains et génèrent un coût important pour la collectivité", justifiait la collectivité.

"Les risques encourus par les jeunes eux-mêmes sont également préoccupants, qu’il s’agisse de violences, d’accidents, de consommation de substances illicites ou d’implication dans des faits délictueux", précisait la commune.

- À l'Étang-Salé, l'opposition saisit la Défenseure des droits concernant le couvre-feu -

Isaline Tronc, conseillère municipale de L’Étang-Salé et juriste, a saisi la Défenseure des droits concernant le couvre-feu instauré dans sa commune pour une durée de 45 jours.

"J’alerte publiquement depuis le 3 décembre 2025 sur la gravité et l’illégalité manifeste de l’arrêté municipal pris par le maire de L’Étang-Salé instaurant un couvre-feu généralisé contre tous les mineurs de moins de 18 ans, chaque nuit (22h à 5h30) pour 45 jours (vacances scolaires et fêtes de fin d’année incluses), et ce sans consultation du conseil municipal", disait-elle.

