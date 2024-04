"PimpMyApp" : un programme d'innovation et d'employabilité pour les demandeurs d'emploi à La Réunion

Lors du coup d’envoi, ce lundi 15 avril, André Martin, directeur général d’Orange Réunion Mayotte accompagné de Laurence Rezac, en charge du programme Orange Digital Center et de Romain Dausset, co-fondateur de Warren Walter, souhaitaient la bienvenue au Chaudron aux 24 candidats sélectionnés pour suivre cette nouvelle édition du programme PimpMyApp. Nous publions ci-dessous leur communiqué (Photo : Orange Réunion)

Grâce à la méthodologie design sprint, les participants sont formés pour apporter un regard neuf sur des besoins concrets, imaginer des solutions, les tester lors d'ateliers collaboratifs, et enfin les présenter et les défendre. Cette année, 24 demandeurs d'emploi de tous âges et de tous profils se sont répartis sur des projets proposés par la Région Réunion, la Mairie de Saint- Denis, France Travail et le Grand Port Maritime.

Le programme PimpMyApp se déroule sur deux semaines intenses. La première semaine est consacrée à l'innovation, avec pour objectif de créer un prototype testé. Les participants sont immergés dans la méthodologie Design Sprint. La deuxième semaine est dédiée à la concrétisation, avec des itérations amélioratives du prototype, du coaching et une préparation au pitch final. "Nous croyons au pouvoir de la diversité et aux innovations qu’elle peut créer, nous tenons à mélanger les profils pour stimuler l’esprit de groupe", commente Romain Dausset, co-inventeur de la méthode dont l’ambition est d’innover avec cœur.

"Avec Quentin Gillard, mon associé, nous avons imaginé un programme qui conjugue un concentré d’innovation et de professionnalisme dans un cadre bienveillant." Et Warren Walter, l’entreprise à mission, de Services du Numérique qu’ils dirigent en chœur depuis 2015 a concocté le programme PimpMyApp qui a séduit depuis 2017, plus de 50 entreprises et accompagné plus de 400 participants obtenant d’eux un taux de recommandation record de 99 %.

Aider les personnes qui souhaitent travailler dans le numérique mais qui rencontrent des difficultés à trouver un emploi et accompagner les entreprises qui désirent innover avec un regard neuf sont deux axes qui correspondent totalement à la responsabilité sociétale d’Orange Réunion Mayotte.

"Pour sa 3ème édition à La Réunion, PimpMyApp intégré à notre programme Orange Digital Center illustre parfaitement notre engagement en direction de l’inclusion numérique et notre démarche pour favoriser l’employabilité à La Réunion. Et cette année l’expérience s’enrichit d’un job dating où Orange proposera des offres ainsi que d’autres entreprises qui sont invitées à rencontrer les 24 participants en exclusivité. La valorisation de leurs compétences à l’occasion de leur immersion dans le parcours ne devrait pas manquer d’intéresser les employeurs locaux", souligne André Martin, Directeur Général d'Orange Réunion Mayotte.

- Story board, vidéos de présentation : les participants préparent déjà la présentation de leurs solutions -

PimpMyApp, c'est davantage qu'une nouvelle ligne sur le CV. C'est un processus qui contribue à l’élargissement du réseau professionnel. Il est pensé pour construire une synergie entre les différents acteurs de l’emploi. Les participants rencontrent aussi les entreprises et des mentors qui pourront les suivre après l’évènement.

Maëna a rejoint le groupe dédié à la problématique soumise par la Région Réunion : "Comment optimiser et systématiser la collecte d’informations lors des rencontres avec des porteurs de projets pour mieux capitaliser le partage et la collaboration à la Région". Cette étudiante de 18 ans a débuté une licence d’anglais et souhaite finalement opter pour une orientation davantage technique au service des RH et de la Communication. Guidée par son conseiller à la CCI, elle choisit de suivre le parcours pour être coachée dans la prise de parole en public et le travail en équipe."

"Ce qui m’a attiré vers PimpMyApp ce sont les perspectives d’amélioration de ma confiance en moi, en vue de décrocher un contrat d’alternance. L’ambiance est extra, les coachs sont totalement passionnés. On vote pour les projets de manière anonyme ce qui met tout le monde sur un pied d’égalité, peu importe l’expérience, ça me conforte dans mon choix d’une orientation professionnelle plus cadrée."

Pour Olivier, demandeur d’emploi de 45 ans dont le parcours professionnel s’est consacré aux installations informatiques en milieu hospitalier pour un grand groupe : "Attiré par l’aspect réseautage, je suis aussi très séduit par l’approche Sprint qui nous apprend beaucoup. Nous devons plancher sur une solution pour que France Travail puisse rendre les offres d’emploi plus visibles et plus attractives. C’est passionnant et là nous en sommes déjà à la réalisation de la maquette de notre création numérique".

La mairie de Saint-Denis a proposé de plancher sur "l’amélioration de l'accès des jeunes Dyonisiens aux informations, aux ressources et aux partenaires locaux pour la création et le développement de leur projet entrepreneurial en exploitant le réseau de bus de Saint-Denis comme un levier stratégique".

Le grand port maritime a offert au groupe de stagiaires qui lui est dédié de concevoir une solution qui s’intégrerait dans le projet de rénovation d’un bâtiment du patrimoine réunionnais : l’ancienne maison des ingénieurs du Port, afin de créer du lien avec la population, usuellement tenue à l’écart de notre activité pour des raisons de sécurité.

Cette année l’esprit collectif s’est immédiatement amorcé. Dès leur première rencontre, les personnalités aussi diverses en âge qu’en typologie de parcours, se sont soudées autour de leur projet commun. "Les coachs de PimpMyApp véhiculent un enthousiasme contagieux propice à la meilleure émulation. André Martin ainsi que des collaborateurs d’Orange ont pris le temps d’échanger avec les candidats pour ces premiers jours. Observer la confiance reboostée des participants nous procure une profonde satisfaction qui correspond à toutes les ambitions de l’Orange Digital Center. Notre expérience du programme nous permet d’affiner la logistique car nous tenons à réserver un accueil de qualité aux participants" commente Laurence Rezac, directrice du programme inclusion numérique Orange Réunion Mayotte.

Solutions innovantes en mains, la semaine prochaine sera consacrée à les promouvoir. Des ateliers et des conférences prépareront les candidats pour parfaire le pitch de la solution lors d’une session en public prévue jeudi 25 avril et à booster la recherche d’emploi lors du Job Dating qui se tiendra vendredi 26 avril.

Depuis ses débuts sur le territoire de La Réunion, Orange Digital Center avec PimpMyApp a accompagné un grand nombre de talents réunionnais en deux éditions, atteignant une parité homme-femme exemplaire. Sur les 46 participants des éditions 2022 et 2023, 65% ont trouvé un emploi dans les 5 mois suivant leur participation. Ces résultats exceptionnels témoignent de l'efficacité de ce programme.