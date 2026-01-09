"SOUVNANS", un projet artistique et culturel mené à l’Unité de soins de longue durée du GHER

Lauréat de l’appel à projets 2025 du Fonds Santé Solid’R, le projet SOUVNANS a bénéficié aux patients de l’Unité de soins de longue durée (USLD) du Groupement hospitalier Est Réunion, site de Saint-André. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : CHU)

Porté par l’association Luna Rose, SOUVNANS a comporté 8 ateliers musicaux animés par la chanteuse Nicole Dambreville et le musicien Etienne Zoogones.

Ces ateliers ont constitué à la fois des temps collectifs etdes moments de rencontre individuelle au chevet des patients. Ils favorisent le lien social et le bien-être des patients, qui ont participé activement en chantant et en jouant d’instruments de musique.

La musique leur a permis de s’exprimer d’une autre manière et de faire appel à leurs souvenirs, à travers des chansons et titres qu’ils avaient envie d’écouter et de partager. Les artistes ont par ailleurs observé une participation croissante des patients au fil des séances.

Le projet SOUVNANS illustre l’engagement du Fonds de dotation du CHU en faveur d’actions culturelles intégrées au parcours de soin.