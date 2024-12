Samuel Paty, attentat, Mayotte, meeting de natation et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 21 décembre 2024 : - Assassinat terroriste de Samuel Paty : le Réunionnais Louqmane Ingar condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis - Allemagne : deux morts et au moins 68 blessés dans un attentat sanglant à la voiture bélier - Eau, bâtis, renforts... : à Mayotte "la vie va changer dans les prochains jours" déclare Emmanuel Macron - Natation : pluie de records pour la première journée, d'autres performances de nouveau attendues - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil omniprésent ce samedi

Assassinat terroriste de Samuel Paty : le Réunionnais Louqmane Ingar condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis

La cour d’assises spéciale de Paris a prononcé ce vendredi 20 décembre 2024 des peines allant de trois ans avec sursis à 16 ans de réclusion criminelle à l’encontre des huit personnes jugées pour leur implication, à divers titres, dans l’assassinat terroriste de Samuel Paty. Le Réunionnais Louqmane Ingar est condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis

Allemagne : deux morts et au moins 68 blessés dans un attentat sanglant à la voiture bélier

Une voiture a foncé sur la foule d'un marché de Noël vendredi soir dans la ville allemande de Magdebourg, tuant deux personne et faisant au moins 60 blessés, dans un attentat présumé dont le suspect d'origine saoudienne a été arrêté.

Eau, bâtis, renforts... : à Mayotte "la vie va changer dans les prochains jours" déclare Emmanuel Macron

Ce vendredi 20 décembre 2024, peu de temps avant de quitter Mayotte et son paysage dévasté, le président Emmanuel Macron a été interrogé par Mayotte La 1ère et Kwez Tv. Interpellé par les habitants sur le manque d'eau, de nourriture et l'insécurité qui règne, le chef de l'État veut rassurer : "la vie va changer dans les prochains jours À Mayotte".

Natation : pluie de records pour la première journée, d'autres performances de nouveau attendues

Deuxième journée du meeting ce samedi 21 décembre 2024. Une pluie de records s'est abattue sur la piscine du Chaudron (Saint-Denis) ce vendredi. Léon Marchand, le quadruple champion olympique, licencié à Toulouse, a battu sont propre record du meeting en 200m brasse. Pauline Mahieu (nageuse du Canet) en a fait de même au 100m dos et au 200m 4 nages. Le Réunionnais Alexandre Ferrere (Amiens) a quant à lui battu un record du meeting, toujours en 200m 4 nages, messieurs cette fois. Jules André, le nageur de Marseille, en 55'78.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil omniprésent ce samedi

Matante Rosina n'a pas grand chose à vous dire ce samedi 21 décembre 2024. La météo est toujours la même depuis des semaines. Rien à signaler à part que le soleil est toujours là et que la pluie se fait attendre. Son réservoir d'eau est pratiquement à sec et elle n'a trouvé personne qui sache faire la danse de la pluie.