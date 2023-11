Bus caillassés, football, Madagascar, kar'ouest et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 17 novembre 2023 : - Lorsque les bus sont caillassés, ce sont tous les usagers qui sont frappés - Football : Bachelier - Bade, histoire d’amitié entre deux entraineurs - Présidentielle à Madagascar: forte abstention, boycott de l'opposition - Le réseau Kar’Ouest relance l’opération "10 bouteilles = 2 voyages" - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une matinée clémente

Lorsque les bus sont caillassés, ce sont tous les usagers qui sont frappés

Plus rien ne va plus dans les transports en commun de La Réunion. Caillassage à tout va, à n'importe quelle heure, manque de sécurité, manque de moyens… la situation a de quoi alarmer. Cela fait plus d'un mois et demi que ces agressions se sont multipliées dans plusieurs communes de l'île. Jet de galets gratuits et jeu pour les autres… une violence exacerbée qui impacte l'ensemble des usagers. Pour tenter de mettre un terme à cette violence gratuite, le Groupement de partenariat opérationnel (GPO), constitué des forces de l'ordre, des communes et d'habitants cherche des pistes de solution. Ce jeudi 16 novembre 2023, c'est d'ailleurs le GPO du Nord qui s'est regroupé pour évoquer la situation sur le réseau Citalis, qui compte près de 50 caillassages en un mois et demi… sans compter ceux qui ne sont pas forcément signalés.

Football : Bachelier - Bade, histoire d’amitié entre deux entraineurs

Le 7eme tour de la coupe de France opposera la Tamponnaise au Saint-Denis FC dimanche au stade Michel-Volnay de Saint-Pierre (18h). Deux équipes entraînées par Jean-Pierre Bade et Fred Bachelier, amis de longue date, qui ont partagé un destin commun il y a plus de dix ans avec la sélection de La Réunion. Avant ce rendez-vous crucial, qualificatif pour le 8e tour qui aura lieu le week-end du 9-10 décembre dans l'Hexagone, les deux protagonistes de cette affiche ont accepté de parler de l’autre. Interview croisée

Présidentielle à Madagascar: forte abstention, boycott de l'opposition

Environ 60% des électeurs malgaches ne se sont pas rendus aux urnes jeudi pour le premier tour de la présidentielle, qui s'est tenu dans un climat tendu et pour lequel la participation était un élément clé, après un appel au boycott de l'opposition.

Le réseau Kar’Ouest relance l’opération "10 bouteilles = 2 voyages"

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction de Déchets, Kar’Ouest s’associe une nouvelle fois à Cycléa et au Territoire de l'Ouest pour l’opération "10 bouteilles = 2 voyages". Du 17 au 25 novembre, les usagers Kar’Ouest, et les habitants du Territoire de l’Ouest sont invités à venir remettre leurs bouteilles en plastique dans les bacs dédiés situés dans les points de passages et les agences Kar’Ouest. Pour 10 bouteilles rapportées, ils seront crédités de deux titres de transports sur leur Karte Ouest.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une matinée clémente

D'après Matante Rosina, la matinée de ce vendredi 17 novembre 2023 est relativement clémente. Cependant, les nuages de pentes se forment rapidement et déclenches les premières pluies en fin de matinée, surtout dans les Hauts de l'est. Dans l'après-midi, des averses ne sont pas à exclure sur le nord du département.