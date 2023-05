Colis alimentaire, agriculture, fraude sociale, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 30 mai 2023 : - Inflation : les prix grimpent , les demandes d'aide alimentaire explosent - Filière fruits et légumes : Borne promet 10 millions d'euros, les agriculteurs restent sceptiques - Le gouvernement présente un plan anti-fraude sociale tous azimuts - Contrôles routiers : un automobiliste cumule (presque) toutes les infractions, son véhicule placé en fourrière - La pa Météo France i di, sé zot i di - Vent frais, vent du matin

Inflation : les prix grimpent , les demandes d'aide alimentaire explosent

Les prix de l'alimentaire continuent de grimper, et avec eux, la précarité aussi. Alors que sur un an, les prix de l'alimentation ont augmenté de 6,1%, les demandes d'aide alimentaire explosent aussi. Selon la Banque Alimentaire des Mascareignes, il y a eu une augmentation de 38 % du nombre de bénéficiaires entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023.

Filière fruits et légumes : Borne promet 10 millions d'euros, les agriculteurs restent sceptiques

Lors de son séjour à La Réunion, la Première ministre a annoncé qu'une enveloppe de 10 millions serait débloquée à destination de la filière fruits et légumes. Cependant, cette somme sera à partager entre tous les Outre-mer. La Chambre d'agriculture note par ailleurs qu'elle servira aussi à financer des projets déjà en cours, et s'inquiète du montant réel qui sera donc accordé à de nouvelles initiatives



Le gouvernement présente un plan anti-fraude sociale tous azimuts

Allocations, cartes Vitale, retraités à l'étranger... Le ministre délégué chargé des Comptes publics Gabriel Attal a dévoilé lundi un vaste plan de lutte contre la fraude sociale qui doit permettre de faire des économies et de doubler les redressements d'ici à 2027. Ces annonces interviennent trois semaines après un premier plan centré sur la lutte contre la fraude fiscale.

Contrôles routiers : un automobiliste cumule (presque) toutes les infractions, son véhicule placé en fourrière

Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 36 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end permettant de relever 213 infractions dont 35 délits. Côté gendarme, poursuivant leur action de lutte contre l’accidentologie sur les routes de l’île, les motocyclistes de l’E.D.S.R ont procédé à de nombreux contrôles des mobilités en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents, tout au long de ce week-end de Pentecôte. Carton rouge pour un automobiliste. Lors du contrôle, les motards ont constaté que le véhicule n'était pas couvert par un contrat d'assurance, la carte grise non mutée, le contrôle technique non-valide et un pneumatique lisse. Pour couronner ce contrôle, le conducteur circulait alors qu'il est sous le coup d'une suspension de son permis de conduire et le dépistage aux produits stupéfiants s'est révélé positif. La voiture a été placée en fourrière administrative et ce délinquant devra répondre de ses actes ultérieurement devant la justice.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Vent frais, vent du matin

Ce mardi 30 mai 2023, Matante Rosina sent le vent frais chatouiller ses joues dès le matin. Ah, ça fait du bien de sentir cette fraîcheur n'est-ce pas ? en regardant le ciel, elle se rend compte qu'il est bien bleu. Les nuages se font un peu timides le matin. Dans l'après-midi, les nuages pourraient venir nous rendre visite, apportant avec eux quelques averses légères, rien de bien méchant, juste de quoi rafraîchir un peu l'atmosphère et arroser nos jolies fleurs.