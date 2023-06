Papiers d'identité, "Mon Shérif", Lindsay, Motor expo et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 2 juin 2023 : - Passeport, carte d'identité... quand refaire ses papiers devient un vrai parcours du combattant - "Mon Shérif" : un bouton pensé par une Réunionnaise, pour les Réunionnaises - Suicide de Lindsay: la famille réclame des comptes, Ndiaye regrette "un échec collectif" - Saint-Denis : le salon du deux-roues investit le Parc des expositions - La pa Météo France i di, sé zot i di - Vent, pluie, soleil.. un temps d'hiver

Passeport, carte d'identité... quand refaire ses papiers devient un vrai parcours du combattant

Attendre, attendre, encore et toujours, pour faire ou refaire ses papiers d'identité. Voilà le quotidien de nombreux Réunionnais. Et cette attente dure depuis... plus d'un an. Déjà, à l'époque nous vous le disions, les délais étaient (très) longs pour refaire ses papiers d'identité. Un an après, c'est toujours la même rengaine. Autant à La Réunion, que dans l'Hexagone. Le gouvernement a pourtant annoncé à plusieurs reprises mettre en œuvre des moyens supplémentaires, mais à l'approche des vacances, l'attente sur l'île est de quatre mois minimum pour obtenir le précieux sésame.

"Mon Shérif" : un bouton pensé par une Réunionnaise, pour les Réunionnaises

"Mon Shérif"… ce nom vous dit peut-être quelque chose. En effet, en début du mois de mai, nous vous dévoilions l'existence à La Réunion de ce dispositif exceptionnel qui permet de rassurer les femmes victimes de violences conjugales, mais pas que. Toute personne désireuse de se sentir en sécurité peut s'en procureur. Ce mercredi 31 mai, à l'occasion des Assises des violences intrafamiliales à Saint-Denis, nous avons pu rencontrer celle qui développe ce dispositif, Marina Rouillé. Et figurez-vous qu'elle est Réunionnaise.



Suicide de Lindsay: la famille réclame des comptes, Ndiaye regrette "un échec collectif"

"Si chacun avait fait son travail pour protéger Lindsay, elle serait vivante": la famille de l'adolescente, qui s'est donné la mort à 13 ans après avoir été victime de harcèlement scolaire, a annoncé jeudi avoir déposé plainte notamment contre le rectorat et Facebook, le ministre de l'Education Pap Ndiaye reconnaissant un "échec collectif".



Saint-Denis : le salon du deux-roues investit le Parc des expositions

Appel aux passionnés de deux roues, la Motor Expo est de retour. Du 9 au 11 juin 2023, le salon mécanique s'installe à la Nordev de Saint-Denis et accueille des motos en tout genre, de la sportive à la routière mais aussi des scooters, vélos et trottinettes ainsi que les équipements qui vont avec (photos : Tienbooo communication).



La pa Météo France i di, sé zot i di - Vent, pluie, soleil.. un temps d'hiver

Pour ce vendredi 2 juin 2023, Matante Rosina voit au fond de sa marmite à riz que le Sud-Est de l'île est un peu arrosé et qu'ailleurs le soleil brille surtout le matin. Au fil des heures (comme d'habitude), les hauts se couvrent. Matante Rosina vous conseille de prendre un parapluie dans l'après-midi si vous êtes du côté du Nord-Ouest. Accrochez-vous, le vent se renforce, il pourrait atteindre les 70 km/h en rafales au Nord et au Sud de l'île.