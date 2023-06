Passeport, carte d'identité... quand refaire ses papiers devient un vrai parcours du combattant

Attendre, attendre, encore et toujours, pour faire ou refaire ses papiers d'identité. Voilà le quotidien de nombreux Réunionnais. Et cette attente dure depuis... plus d'un an. Déjà, à l'époque nous vous le disions, les délais étaient (très) longs pour refaire ses papiers d'identité. Un an après, c'est toujours la même rengaine. Autant à La Réunion, que dans l'Hexagone. Le gouvernement a pourtant annoncé à plusieurs reprises mettre en œuvre des moyens supplémentaires, mais à l'approche des vacances, l'attente sur l'île est de quatre mois minimum pour obtenir le précieux sésame.

Alors que certains font le pied de grue très tôt le matin devant les mairies qui permettent de déposer son dossier sans rendez-vous, d'autres espèrent avoir plus de chance dans les mairies des cirques comme celles de Salazie ou Cilaos.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes racontent leurs péripéties. "Je suis allée à Saint-Louis avec mon fils. Arrivés à 4h (du matin), nous étions les premiers mais à 7h, il y avait déjà les 15 personnes autorisées à passer dans la matinée" peut-on lire. Même constat pour un autre internaute, "je suis arrivé à 5h40, j'étais le troisième à passer et j'ai fini à 9h".

À Saint-Louis, ils sont nombreux à patienter le matin. Et pour cause, la mairie de Saint-Louis est l'une des rare à autoriser la dépose de demande de papiers d'identité sans prise de rendez-vous. Résultat, de longues heures d'attente, pour espérer faire partie des rares élus à voir leurs dossiers traités dans la journée.

Autre astuce partagée sur les réseaux sociaux, se rendre dans les mairies les plus reculées et donc moins fréquentées... encore faut-il vouloir arpenter les fameux 400 virages pour se rendre à Cilaos.

Charlyne a eu plus de chance. Partant en voyage au mois d'août, elle a appelé toutes les mairies de l'île en mars et a fini par trouver un rendez-vous à La Possession suite à un désistement. "Les délais d'attente pour avoir un rendez-vous étaient trop longs. Ma dernière solution aurait été d'aller camper devant la mairie de Saint-Louis", explique-t-elle.

Au sein de la rédaction d'Imaz Press, nous avons également rencontré les mêmes problèmes pour refaire nos papiers d'identité.

- Des rendez-vous pas avant le mois d'août -

Il faut attendre en moyenne quatre mois pour obtenir son passeport après avoir déposé son dossier en mairie et deux mois pour la carte d'identité. Encore faut-il pouvoir faire traiter sa demande rapidement. La plupart des communes de l'île prennent uniquement sur rendez-vous et ne proposent pas de créneau avant la fin du mois d'août.

De l'est au sud, même constat, le prochain créneau n'est pas avant de longues semaines. À Saint-Benoit et au Tampon, les rendez-vous proposés sont à la fin du mois d'août. Ces dates sont les plus proches que nous avons trouvé.

Pour Saint-André et le Port, ce n'est pas la même histoire, c'est bien pire. Pas de créneau avant le mois de novembre soit dans six mois.

Même situation à Saint-Denis - qui a pourtant récemment vanté le développement de ses services dans les mairies annexes - le rendez-vous le plus proche n'est que le 19 septembre (à La Montagne) pour déposer son dossier de passeport ou carte d'identité. Dans les autres mairies annexes (Sainte-Clotilde, Bellepierre, La providence, Chaudron, La Bretagne, Montgaillard, Moufia), il faut attendre octobre. À l'hôtel de ville ce ne sera pas avant le 13 novembre.

Pourtant, la mairie du chef-lieu a décidé il y a quelques mois de rendre possible l'ensemble des démarches administratives (carte d'identité, passeport, acte ou évènements civiques, dans les huit mairies annexes de la ville. Cette décision devait notamment permettre de réduire les délais de traitement des demandes.

Du côté de Saint-Leu, pas de disponibilités avant septembre et pas avant octobre à Saint-Paul.

Pour ce qui est de Saint-Pierre, la tâche s'avère plus compliquée. Pour prendre un rendez-vous, il faut passer par une ligne téléphonique dédiée qui, lorsque tous les agents sont déjà en ligne, vous invite à rappeler plus tard. Autant vous dire que vous pouvez attendre avant d'avoir quelqu'un au téléphone au vu du nombre de demandes.

La commune de Sainte-Marie a quant à elle décidé de mettre en place des créneaux sans rendez-vous uniquement réservés à ses habitants.

- Un manque de personnel et de matériel -

La ville du Port fait partie des communes où les délais sont les plus longs, avec un créneau disponible seulement en novembre. Imaz Press s'est donc entretenu avec la mairie pour avoir une explication.

Le problème viendrait d'une part d'un manque de personnel à la préfecture pour les délais de production des papiers d'identité. De l'autre, du manque de machines prenant les empreintes dans les mairies.

En effet, chaque mairie dispose de plus ou moins de machines habilitées en fonction du nombre d'habitants de la commune. Au Port seulement trois machines sont mises à disposition des agents, cependant, chacun peut faire sa demande dans la commune qu'il souhaite sans pour autant y habiter.

Par exemple, un habitant de Saint-Denis peut aller faire sa demande au Port s'il trouve les créneaux de rendez-vous trop lointain chez lui "ce qui reporte l'embouteillage et le surplus de demande dans de plus petites communes moins équipées", indique la commune du Port. Selon la mairie, certains prendraient même plusieurs rendez-vous dans différentes villes pour une seule et même demande.

Face à une situation qui dure depuis la fin de la crise covid, la mairie pense que l'anticipation des démarches est une des solutions pour avoir ses papiers à temps pour les vacances.

Elle rappelle également que les périodes d'affluence des demandes sont d'avril à juin et d'octobre à novembre.

- Un gouvernement qui veut réduire les délais d'obtention, en vain -

Déjà en 2022, avec la très forte demande de renouvellement des cartes d'identités et passeports en France, un plan d'urgence avait été déployé par l'État pour améliorer les délais de délivrance.

400 dispositifs de recueil de demandes de titre avaient été mis en place dans les mairies afin de permettre 50.000 demandes supplémentaires par semaine. Des dispositifs installés dans les communes sous tension. De plus, 160 nouveaux agents avaient été embauchés et les créneaux augmentés.

Visiblement les efforts n'ont pas suffi puisque près d'un an après en janvier 2023, la ministre déléguée aux collectivités, Dominique Faure, annonçait de nouvelles mesures avec l'ouverture de 500 nouveaux guichets sur tout le territoire.

De plus, un moteur de recherche (rendezvouspasseport.ants.gouv.fr) a été lancé pour faciliter la prise de rendez-vous dans les mairies avec un système de géolocalisation. Cinq mois après son ouverture, certaines mairies ne sont pas encore référencées.

Encore récemment, Elisabeth Borne s'est engagée, lors d'un déplacement dans l'Indre, à réduire par deux les délais d'obtention (de 66 jours en moyenne aujourd'hui).

"C'est dans certaines communes carrément l'impossibilité d'avoir un rendez-vous et du coup la nécessité pour certains Français de se rendre dans une commune éloignée de son domicile", avait-elle expliqué.

66 jours en moyenne pour obtenir un titre d’identité, c’est trop.



J’ai annoncé ce matin la création de 650 guichets supplémentaires pour réduire les délais à :

- 30 jours à l’été

- 20 jours cet automne



Obtenir son titre d’identité ne doit plus être un parcours du combattant ↓ pic.twitter.com/UOb9ML0XOw — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) April 21, 2023

La première ministre compte connecter la totalité des communes au site national de prise de rendez-vous et renforcer le nombre de rendez-vous disponibles par notamment une extension des horaires d'ouverture des mairies poussée par des incitations financières. Ces mesures ont un coût total estimé à 100 millions d'euros.

Mais sans attendre, des mairies ont déjà sauté le pas comme celle de la commune de Dinard en llle-et-Vilaine qui ouvre désormais les dimanche et jours fériés. À quand à La Réunion ?

ks/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com