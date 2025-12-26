Une légère hausse de la sismicité observée au Piton de la Fournaise

L'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise note une légère hausse de la sismicité depuis le 25 décembre 2026, avec 38 séismes volcano-tectonique superficiels enregistrés sur la journée, contre une moyenne d’environ 15 séismes par jour les jours précédents. "Ces séismes sommitaux restent localisés entre 1,5 et 2,2 km de profondeur sous les bordures nord et sud du cratère Dolomieu", détaille l'OVPF. Cette augmentation "reste à confirmer dans les prochains jours afin d’en déterminer la persistance et la signification" (Photo d'illustration RB/www.imazpress.com)

"En parallèle, une augmentation marquée de la sismicité VT profonde a été enregistrée le 25/12, avec 25 séismes VT localisés à environ 9 km de profondeur, sous le secteur nord-ouest du sommet", indique l'OVPF.

La reprise de la sismicité profonde, "bien que constituée majoritairement d’événements de faible magnitude, suggère une réactivation pouvant traduire un nouvel apport de magma profond vers le système d’alimentation superficiel du volcan".

- Déformation -

"Après une phrase de ralentissement, l’inflation (gonflement) de l’édifice a cessé depuis le 14 décembre", rappelle l'observatoire. "Avec la reprise de l’activité sismique profonde, et cette nouvelle phrase de ré-alimentation profonde, ce paramètre sera à surveiller ces prochains jours voir si l’inflation reprend."



Par ailleurs, "les détections de faibles concentrations en soufre au-dessus de la ligne de base, enregistrées depuis le 10 novembre 2025, se poursuivent actuellement".



"Depuis le 14 décembre, l'inflation de l'édifice a cessé. La sismicité quant à elle se poursuit avec notamment des séismes profonds de nouveau enregistrés depuis le 25 décembre. Ceci suggère que la mise en pression du système d’alimentation magmatique se poursuit même si elle est actuellement plus faible que celle observée fin novembre", note l'OVPF.

"Ce processus de pressurisation du réservoir superficiel peut durer plusieurs jours à plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant la rupture du toit du réservoir, donnant ainsi lieu à une injection de magma vers la surface et potentiellement à une éruption, mais peut également s’arrêter sans donner lieu -à brève échéance- à une éruption", rappelle-t-il.

A noter qu’au "cours de ces phases de pressurisation, l’activité sismique sous le Piton de la Fournaise peut fluctuer au jour le jour avec des périodes de faible sismicité entrecoupées par des périodes de plus forte sismicité".

Le niveau d’alerte reste en "Vigilance".

